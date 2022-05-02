Лаура Лалазарянц и Айварс Калейс выступят в Риге и Лиепае с сокровищами мировой музыки

В изысканной программе "Ave… Орган и Голос" прозвучат сокровища мировой музыкальной культуры: гениальные произведения И.С. Баха, В.А. Моцарта, П. Корнелиуса, К. Сен-Санса, Л. Луцци, А. Варламова и других композиторов.

Музыкальные события пройдут в Лиепайском соборе Святой Троицы (Ул. Лиела 9, Лиепая) и в соборе Св. Павла (Ул. Деглава 1, Рига). Эти залы славятся прекрасной акустикой и великолепными инструментами – в соборе Святой Троицы находится крупнейший в мире механический орган, не подвергавшийся перестройкам, а орган фирмы Walcker, установленный в 1912 году в соборе Св. Павла, по признанию специалистов является одним из лучших по звучанию в Риге.

Репертуар концертов "Ave…Орган и Голос" заинтересует самую взыскательную публику. Помимо непревзойденных шедевров Моцарта и Баха, прозвучат произведения выдающегося французского композитора К. Сен-Санса, пронзительные романсы А. Варламова, знаменитая молитва Ave Maria Баттистини и Корнелиуса. В органном соло Айвара Калейса - произведения токката фа мажор Шарль-Мари Видора, симфония Ре мажор Иоганна Себастьяна Баха и др.

Лаура Лалазарянц - ученица прославленных педагогов: солиста Ереванского оперного театра профессора Ереванской Консерватории С.П. Давидяна и солистки Большого театра, профессора Московской Консерватории К.Г.Кадинской. Сотрудничала с ведущими оркестрами: Государственным симфоническим оркестром Е.Ф. Светланова, оркестрами Musica Viva, New Moscow Ensemble. Участник многочисленных международных музыкальных фестивалей, член жюри престижного дублинского конкурса John Field International Competition. С большим успехом концертирует в Италии, Германии, Греции, Армении, Ирландии и др. странах. Особое значение в творчестве Лауры занимает музыка эпохи барокко – певица является лауреатом премии за лучшее исполнение произведений Дж. Верди.

Лаура Лалазарянц ФОТО: Пресс-фото

Айварс Калейс - выдающийся латвийский композитор, органист, пианист и исследователь, автор более 100 произведений симфонической, органной, фортепианной, камерной и хоровой музыки. Участник многочисленных международных органных фестивалей, выступает на престижнейших музыкальных площадках по всему миру, в том числе: Нотр-Дам де Пари в Париже, Венской филармонии, кадетской капелле военной академии Вест-Пойнт в США с самым большим органом в мире, и других.

Билеты на концерты можно приобрести в сети Bilešu serviss.

Айварс Калейс ФОТО: Пресс-фото