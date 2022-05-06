Очереди на границе с Беларусью: реальность или паника в соцсетях?

Но несмотря на предупреждение МИД, по данным, которые публикует Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, за неделю с 15 апреля по 21 апреля из Латвии и Литвы в страну въехало 3678 человек.

Это позволило президенту Беларуси Александру Лукашенко выступить с заявлением, что "поляки, литовцы и латыши стоят вдоль границы Беларуси и просят "пропустить их, чтобы купить гречки и соли". Его заявление вызвало волну комментариев и шуток в соцсетях, отреагировал даже министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, пошутив на тему знаменитого мема с Лукашенко: "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь… за гречкой и солью стоят".

Белорусское топливо раздора

Помимо этого, возможно, есть и менее очевидная причина посетить Беларусь. Например, закупить более дешевое топливо. Поэтому, кроме шуток про гречку и соль, пользователи Facebook вполне серьезно обсуждали, можно ли ввозить в Латвию белорусское топливо?

До введения санкций действовал следующий порядок ввоза топлива: можно было заправить в Беларуси полный бак и взять с собой еще 10 литров. Расследование, проведенное даугавпилсским порталом "Чайка", показало, что сейчас порядок изменился. Как прокомментировали в Службе государственных доходов (СГД), "запрещено приобретать для частных нужд нефтепродукты, которые находятся в Беларуси или их производителем является Республика Беларусь", то есть в баке автомобиля должно быть столько топлива, сколько необходимо для передвижения транспортного средства.

Также запрещено ввозить с собой дополнительную канистру с топливом даже для личного потребления.

В СГД пояснили, что такие строгие ограничения введены из-за санкций, наложенных на Беларусь. Теперь ввоз бензина и других нефтепродуктов в Латвию может рассматриваться как нарушение санкций.

Комментарии и мнения ответственных лиц

Представитель Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне так прокомментировала информацию от пользователей социальных сетей:

"Во-первых, не стоит доверять роликам в TikTok - это очень сомнительный источник информации.

Во-вторых, в указанных роликах грузовые и легковые автомашины стоят в одной очереди. В реальной жизни так не происходит, потому что у них разный режим досмотра и прохождения таможни. Это тоже вызывает сомнения в достоверности роликов.

В-третьих, наши коллеги в Даугавпилсе подтверждают, что на вечер вторника, 3 мая, очередей на границе нет".

Кроме того, по словам Петерсоне, данные показывают, что отмена визового режима с Беларусью не привела к резкому увеличению потока между странами. Однако на момент публикации Государственная пограничная охрана не предоставила данные, подтверждающие это утверждение.

Представитель Госпогранохраны обратила внимание на то, что с 1 апреля Латвия сняла антиковидные ограничения для туристов. Теперь при въезде в страну не спрашивают действующий сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании или отрицательный тест на Covid-19. Таким образом, и эта причина также могла привлечь в страну больше въезжающих.