Пт, 6.05.2022
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Янис Кажоциньш, экс-глава Бюро по защите Сатверсме

Очереди на границе с Беларусью: реальность или паника в соцсетях?

Очередь автомобилей. Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Пользователи в социальных сетях активно делятся видео с очередями на границе Латвии и Беларуси. Некоторые утверждают, что для пересечения границы "стояли по семь часов". RUS TVNET попытался разобраться, чем может быть продиктован такой ажиотаж. И есть ли он на самом деле?

Социальные сети гудят

Пользователи социальных сетей делятся своими видео с погранпостов и рассказывают истории о долгом прохождении латвийско-белорусской границы.

@lexa_vodila Такая ситуация на Латвийской границе 🤯 #дальнобойщики #граница #латвия🇱🇻 #беларусь #ожидаем #колейкакурва ♬ ты же помнишь - kbadrat.2
@inesiiite #латвия #граница #беларусь🇧🇾 #очередь ♬ MALINOVAYA LADA - GAYAZOV$ BROTHER$
Пересечение границы с Беларусью ФОТО: скриншот видео

Очевидная причина. Но, похоже, не главная 

С 15 апреля Беларусь ввела для граждан Латвии безвизовый въезд сроком на один месяц. По уверению властей Беларуси, причина решения предоставить безвизовый въезд - "приближение пасхальных праздников и невозможность посещения родственников в Беларуси гражданами сопредельных стран".

Для того, чтобы пересечь границу без визы, необходимо пройти через пункты пропуска на белорусско-латвийском и белорусско-литовском участках границы с полуночи 15 апреля по 15 мая включительно.

Кстати, Министерство иностранных дел Латвии (МИД) на инициативу белорусских властей отреагировало отрицательно, напомнив, что въезд в Беларусь сопряжен со значительными рисками. МИД Латвии не исключал, что путешественники могут стать объектом провокаций со стороны белорусских спецслужб и быть ложно обвинены в нарушении белорусского законодательства с последующим арестом. В министерстве подчеркнули, что возможности Латвии по оказанию помощи своим гражданам в таких случаях будут ограничены.

Но несмотря на предупреждение МИД, по данным, которые публикует Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, за неделю с 15 апреля по 21 апреля из Латвии и Литвы в страну въехало 3678 человек.

Это позволило президенту Беларуси Александру Лукашенко выступить с заявлением, что "поляки, литовцы и латыши стоят вдоль границы Беларуси и просят "пропустить их, чтобы купить гречки и соли". Его заявление вызвало волну комментариев и шуток в соцсетях, отреагировал даже министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, пошутив на тему знаменитого мема с Лукашенко: "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь… за гречкой и солью стоят".

Белорусское топливо раздора

Помимо этого, возможно, есть и менее очевидная причина посетить Беларусь. Например, закупить более дешевое топливо. Поэтому, кроме шуток про гречку и соль, пользователи Facebook вполне серьезно обсуждали, можно ли ввозить в Латвию белорусское топливо?  

До введения санкций действовал следующий порядок ввоза топлива: можно было заправить в Беларуси полный бак и взять с собой еще 10 литров. Расследование, проведенное даугавпилсским порталом "Чайка", показало, что сейчас порядок изменился. Как прокомментировали в Службе государственных доходов (СГД), "запрещено приобретать для частных нужд нефтепродукты, которые находятся в Беларуси или их производителем является Республика Беларусь", то есть в баке автомобиля должно быть столько топлива, сколько необходимо для передвижения транспортного средства.

Также запрещено ввозить с собой дополнительную канистру с топливом даже для личного потребления.

В СГД пояснили, что такие строгие ограничения введены из-за санкций, наложенных на Беларусь. Теперь ввоз бензина и других нефтепродуктов в Латвию может рассматриваться как нарушение санкций.

Комментарии и мнения ответственных лиц

Представитель Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне так прокомментировала информацию от пользователей социальных сетей:

"Во-первых, не стоит доверять роликам в TikTok - это очень сомнительный источник информации. 

Во-вторых, в указанных роликах грузовые и легковые автомашины стоят в одной очереди. В реальной жизни так не происходит, потому что у них разный режим досмотра и прохождения таможни. Это тоже вызывает сомнения в достоверности роликов.

В-третьих, наши коллеги в Даугавпилсе подтверждают, что на вечер вторника, 3 мая, очередей на границе нет".

Кроме того, по словам Петерсоне, данные показывают, что отмена визового режима с Беларусью не привела к резкому увеличению потока между странами. Однако на момент публикации Государственная пограничная охрана не предоставила данные, подтверждающие это утверждение.

Представитель Госпогранохраны обратила внимание на то, что с 1 апреля Латвия сняла антиковидные ограничения для туристов. Теперь при въезде в страну не спрашивают действующий сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании или отрицательный тест на Covid-19. Таким образом, и эта причина также могла привлечь в страну больше въезжающих.

Руководитель по маркетингу компании Ecolines Томас Узанс сообщил, что "в настоящее время компания не выполняет прямые рейсы из Латвии в Беларусь и не пересекает белорусскую границу". Рейсы в Минск осуществляются через Литву с пересадкой в Вильнюсе. Компания признает, что количество пассажиров в этом направлении увеличилось, но "речь идет примерно о 100-150 в месяц, большинство из которых едут в гости к родственникам".

В свою очередь председатель ассоциации грузовых перевозчиков Latvijas auto Александр Поцелуйко вовсе высказал удивление, что на границе Латвии и Беларуси пользователи соцсетей заметили длинные очереди из грузовиков: "Надо вникнуть в ситуацию. Там минимальные [очереди], там все закрыто для перевозчиков. Запрещен транзит через Беларусь в Россию и обратно. Видимо, люди [которые выкладывали видео] были не до конца осведомлены либо перепутали и это очереди на латвийско-российской границе". 

При этом Поцелуйко отметил, что сложная ситуация сложилась на латвийско-российской границе, где грузовые автомобили стоят в очереди в среднем по семь суток (!). Это связано с тем, что "Латвия осталась одной из немногих лазеек для проезда в Россию (есть еще путь через Финляндию), теперь через нас едут все европейские перевозчики, которые решили все-таки работать в России. Все белорусско-польские переходы закрыты, через Украину ехать нельзя, вот они все "поднялись выше" и пытаются въехать в Россию через латвийскую границу".

Также, по его словам, сильно выросли цены на фрахт: "Цены очень сильно возросли на перевозку. Надо понимать, что на цену влияет много факторов. Первое - это расходы. Расходы очень увеличились. Второе - фактор времени, фактор затраченного на одну поездку времени. Смотрите, в Россию перевозчик 7 суток простоял, обратно простоял 4-5 суток. И если раньше мы ориентировались на то, что выполняли один рейс в неделю, то теперь мы делаем 1,5 рейса в месяц. При этом расходная часть осталась неизменной - это и лизинг автомобилей, и зарплаты водителей, и налоги. Но теперь затраты делятся не на 4 рейса, а на полтора.

Я 30 лет в отрасли и таких цен в Россию, как сейчас, не видел никогда", - заключил Александр Поцелуйко.

Председатель ассоциации рассказал и о том, что власти Беларуси, запретив въезд на свою территорию грузовых автомобилей, оставили возможность для продолжения товарооборота между странами. Так, они определили места в районе границы, обычно это логистические центры, куда грузовики из ЕС смогут заехать для перецепки на тягач с белорусскими номерами. 

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