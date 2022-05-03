Вт, 3.05.2022
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Нормунд Талцис, председатель правления Rīgas siltums

Началась продажа билетов на фестиваль The Best of "Summertime - приглашает Инесса Галанте"

ФОТО: publicitātes

Международный музыкальный фестиваль мировой и классической музыки "Summertime - приглашает Инесса Галанте", который занимает почетное место в числе европейских фестивалей, вновь встретит в Юрмале. С 18 по 21 августа зажигательные ритмы джаза, фанка, рок-н-ролл и излюбленной классики уже в 16-ый раз сольются воедино в концертном зале Дзинтари, чтобы сделать музыкальное лето поистине незабываемым, говорится в пресс-релизе фестиваля.

"В этом году мы подготовили особенную программу с участием именитых артистов из различных музыкальных направлений с единой целью - наполнить каждый день яркими эмоциями, энергией и улыбками. На протяжении четырех дней в концертном зале "Дзинтари" зрителей ждет многообразие танцевальных ритмов: от зажигательных балканских до музыкального юмористического шоу и джаза. B рамках фестиваля выступит всемирно известный комедийный музыкальный дуэт Igudesman & Joo.

Музыканты собирают аншлаги по всему миру, а их клипы имеют свыше 50 миллионов просмотров. Также впервые в Латвии - мировое шоу-турне Piaf! The Show” с миллионом проданных билетов в 50 странах. Главная цель у нашей команды этим летом - увидеть радость и счастье в глазах наших любимых зрителей", -рассказывает патронесса фестиваля Инесса Галанте.

Торжественное открытие фестиваля 18 августа ознаменуется музыкальным юмористическим шоу от мировых исполнителей Igudesman & Joo (Австрия) совместно со специально приглашенным гостем - виртуозным контрабасистом и мультиталантом из Израиля Адамом Бен Эзра (Adam Ben Ezra). Театрализованные музыкальные шоу Igudesman & Joо - это разговор с публикой на языке музыки и юмора. Алексей Игудесман и Хьянг-Ки Джо имеют заслуженный статус абсолютных новаторов классической музыкальной комедии. "Каждое выступление - полноценная постановка, которая не оставляет равнодушных. В свою очередь Адам превращает концерты в незабываемые шоу, в которых контрабас становится универсальным инструментом и звучит как полноценный живой оркестр", - рассказывает директор фестиваля Диана Галанте.

Галерея: Анонс фестиваля "Summertime - приглашает Инесса Галанте"

19 августа выступит Shantel & The Bucovina Club Orkestar (Германия). Немецкий музыкант с украинскими корнями Штефан Хантель - трендсеттер в жанре балканской музыки. Каждое выступление - это сочетание зажигательных балканских и цыганских мотивов, исполненных на современный лад. Штефан Хантель превратит берег Рижского залива в настоящий балканский рейв со свойственными вспомогательными элементами - танцевальной эйфорией, сумасбродным музыкальным разнообразием и характерным визуальным оформлением.

20 августа состоится сразу два концерта. На сцене Малого зала - душевная и романтическая программа Viva Любовь! от любимицы публики и дивы фестиваля, а также ее выдающихся друзей-музыкантов, в числе которых пианист Андрей Осокин, лауреаты конкурса "Таланты Инессы Галанте" и другие. "Viva Любовь!" - это уникальная возможность насладиться настоящими оперными шедеврами в фортепианном аккомпанементе.

В этот же вечер организаторы приглашают в Большой зал насладиться ритмами джаза и lounge-музыки. Этим летом фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте" неслучайно проходит под эгидой "The Best", - после оглушительного успеха у латвийской публики несколько лет назад в Юрмале вновь выступит коллектив Club des Belugas. Однако в этот раз с новой солисткой Анной Лука (Anna Luca) из Швеции.

Репертуар музыкального коллектива Club des Belugas - это сочетание джазовых мелодий, а также фанка, соула, бразильских ритмов, европейского lounge, электро-свинга и, конечно, смелых импровизаций. В свою очередь композиции Анны музыкальные критики сравнивают с поэтическим зеркалом нашего времени, прослеживая в текстах честность и надежду.

Для грандиозного Гала-концерта 21 августа подготовлено культовое шоу. Впервые в Латвии - уникальное музыкальное шоу-турне о жизни и музыке легендарной французской певицы Эдит Пиаф - Piaf! The Show. Шоу насчитывает свыше миллиона проданных билетов в более чем 50 странах мира и исключительно восторженные отзывы публики.

Piaf! The Show изначально было организовано к 100-летию культовой французской исполнительницы Эдит Пиаф. Однако ошеломительный успех проекта продолжается до сих пор. Все песни-хиты гениальной француженки исполнит певица и актриса Натали Лермитт (Nathalie Lermitte), провозглашенная "законной музыкальной наследницей Эдит Пиаф". Перед Гала-концертом у всех желающих будет уникальная возможность лично познакомиться и пообщаться с артистами уникального музыкального шоу-турне, задать вопросы и услышать о становлении проекта, его идеи, подготовке, участниках и, конечно, о жизни и музыке легендарной французской певицы Эдит Пиаф в рамках творческой встречи.

Билеты на фестиваль доступны в кассах Biļešu Paradīze по всей Латвии, а также на сайте www.bilesuparadize.lv.

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