Началась продажа билетов на фестиваль The Best of "Summertime - приглашает Инесса Галанте"

Галерея: Анонс фестиваля "Summertime - приглашает Инесса Галанте"

19 августа выступит Shantel & The Bucovina Club Orkestar (Германия). Немецкий музыкант с украинскими корнями Штефан Хантель - трендсеттер в жанре балканской музыки. Каждое выступление - это сочетание зажигательных балканских и цыганских мотивов, исполненных на современный лад. Штефан Хантель превратит берег Рижского залива в настоящий балканский рейв со свойственными вспомогательными элементами - танцевальной эйфорией, сумасбродным музыкальным разнообразием и характерным визуальным оформлением.

20 августа состоится сразу два концерта. На сцене Малого зала - душевная и романтическая программа Viva Любовь! от любимицы публики и дивы фестиваля, а также ее выдающихся друзей-музыкантов, в числе которых пианист Андрей Осокин, лауреаты конкурса "Таланты Инессы Галанте" и другие. "Viva Любовь!" - это уникальная возможность насладиться настоящими оперными шедеврами в фортепианном аккомпанементе.

В этот же вечер организаторы приглашают в Большой зал насладиться ритмами джаза и lounge-музыки. Этим летом фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте" неслучайно проходит под эгидой "The Best", - после оглушительного успеха у латвийской публики несколько лет назад в Юрмале вновь выступит коллектив Club des Belugas. Однако в этот раз с новой солисткой Анной Лука (Anna Luca) из Швеции.

Репертуар музыкального коллектива Club des Belugas - это сочетание джазовых мелодий, а также фанка, соула, бразильских ритмов, европейского lounge, электро-свинга и, конечно, смелых импровизаций. В свою очередь композиции Анны музыкальные критики сравнивают с поэтическим зеркалом нашего времени, прослеживая в текстах честность и надежду.

Для грандиозного Гала-концерта 21 августа подготовлено культовое шоу. Впервые в Латвии - уникальное музыкальное шоу-турне о жизни и музыке легендарной французской певицы Эдит Пиаф - Piaf! The Show. Шоу насчитывает свыше миллиона проданных билетов в более чем 50 странах мира и исключительно восторженные отзывы публики.

Piaf! The Show изначально было организовано к 100-летию культовой французской исполнительницы Эдит Пиаф. Однако ошеломительный успех проекта продолжается до сих пор. Все песни-хиты гениальной француженки исполнит певица и актриса Натали Лермитт (Nathalie Lermitte), провозглашенная "законной музыкальной наследницей Эдит Пиаф". Перед Гала-концертом у всех желающих будет уникальная возможность лично познакомиться и пообщаться с артистами уникального музыкального шоу-турне, задать вопросы и услышать о становлении проекта, его идеи, подготовке, участниках и, конечно, о жизни и музыке легендарной французской певицы Эдит Пиаф в рамках творческой встречи.

Билеты на фестиваль доступны в кассах Biļešu Paradīze по всей Латвии, а также на сайте www.bilesuparadize.lv.