В Риге 4 мая проезд в общественном транспорте будет бесплатным

Общественный транспорт

В среду, 4 мая, в автобусах, троллейбусах и трамваях Rīgas satiksme проезд бесплатный, поэтому пассажирам не нужно регистрировать свой э-талон или кодовый билет в транспортных средствах. Общественный транспорт в праздничный день будет курсировать по графику выходного дня.

Центры обслуживания клиентов

Во вторник, 3 мая, рабочее время центра обслуживания клиентов на улице Бривибас 49/53 будет с 8:00 до 16:00, в пятницу, 6 мая, рабочее время центра обслуживания клиентов на улице Бривибас 49/53 будет с 8:00 до 15:00, остальные пять центров обслуживания клиентов будут работать как обычно по рабочим дням – до 18:00.

В среду, 4 мая, все центры обслуживания клиентов будут закрыты.

Автостоянки

Платные автостоянки Рижского самоуправления, которые обслуживает Rīgas satiksme, 4 мая можно будет использовать бесплатно, за исключением подземной автостоянки на улице Кришьяня Валдемара 5a у Дома Конгрессов – там за размещение автомобиля необходимо будет заплатить в соответствии с действующими тарифами.

С 1 мая по 30 сентября работает платная автостоянка в Вецаки (зона V). Плата за пользование платной автостоянкой на территории зоны V - 2 EUR за весь день, а 4 мая ей можно пользоваться бесплатно.

7 мая платная автостоянка на территории Старой Риги (зона R) будет работать с 06:00 до 24:00 и в Вецаки (зона V) будет работать с 08:00 до 20:00 по действующим тарифам. Остальные платные автостоянки 7 мая будут работать до 17:00. Подземная автостоянка на улице Кришьяня Валдемара 5a у Дома Конгрессов будет работать в соответствии с действующими тарифами.

В день матери, 8 мая, платные автостоянки, которые обслуживает Rīgas satiksme, можно будет использовать бесплатно, за исключением подземной автостоянки на улице Кришьяня Валдемара 5a у Дома Конгрессов – там за размещение автомобиля необходимо будет заплатить в соответствии с действующими тарифами.