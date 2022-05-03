Maxima вводит цифровые чеки

Получение цифровых чеков легко и удобно активировать, сделав в аккаунте программы лояльности Paldies www.maxima.lv/paldies или в мобильном приложении Maxima отметку о том, что в дальнейшем покупатель хочет получать чеки о покупках только в электронном виде.

При совершении покупки и активации карты Paldies в магазине система автоматически подготовит чек в электронном виде и бумажный чек выдаваться не будет.

Чек о покупке будет отправлен на адрес электронной почты покупателя, указанный в аккаунте карты Paldies. Чек также можно посмотреть в своем аккаунте Paldies и в истории покупок — как на сайте Maxima, так и в мобильном приложении.

Цифровые чеки доступны в самом широком охвате в Латвии – в любой кассе во всех 173 магазинах Maxima.

Продолжая заботиться о еще более безопасных и удобных для клиентов покупках, Maxima Latvija также значительно расширила цифровую услугу "Сканируй сам!", которая обеспечивает бесконтактные покупки. Эта услуга позволяет при помощи приложения Maxima самостоятельно отсканировать товар и рассчитаться за покупку на кассе самообслуживания или в специальной зоне оплаты. Услуга теперь доступна во всех крупноформатных магазинах Maxima XX и XXX в Риге и Марупе.