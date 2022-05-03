Латвия вызвала посла России в связи с антисемитскими высказываниями Лаврова

Учитывая неприемлемые антисемитские сообщения российского МИД и сообщения посольства России в социальных сетях 5 мая Латвия вызвала Ванина для дачи объяснений и выражения протеста.

Ņemot vērā Krievijas Ārlietu ministrijas nepieņemamos antisemītiskos paziņojumus un Krievijas vēstniecības komunikāciju sociālajos tīklos, Ārlietu ministrija 5.maijā ir izsaukusi Krievijas vēstnieku Latvijā M. Vaņinu paskaidrojumu sniegšanai un protesta izteikšanai — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 3, 2022

RUS TVNET уже писал, что МИД Израиля по этому поводу вызвал к себе российского посла.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Адольфа Гитлера была "еврейская кровь" и "самые ярые антисемиты, как правило, евреи".

"Евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста. Обвинять евреев в антисемитизме - это вопиющий уровень расизма в отношении евреев", - заявил в ответ глава израильского МИД Яир Лапид.