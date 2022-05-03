Латвия вызвала посла России в связи с антисемитскими высказываниями Лаврова

Учитывая неприемлемые антисемитские сообщения российского МИД и сообщения посольства России в социальных сетях 5 мая Латвия вызвала Ванина для дачи объяснений и выражения протеста.
RUS TVNET уже писал, что МИД Израиля по этому поводу вызвал к себе российского посла.
Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Адольфа Гитлера была "еврейская кровь" и "самые ярые антисемиты, как правило, евреи".
"Евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста. Обвинять евреев в антисемитизме - это вопиющий уровень расизма в отношении евреев", - заявил в ответ глава израильского МИД Яир Лапид.
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