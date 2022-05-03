Вт, 3.05.2022
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Билл Гейтс

Латвия вызвала посла России в связи с антисемитскими высказываниями Лаврова

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ФОТО: Zane Bitere / LETA

Министерство иностранных дел Латвии вызвало посла России в Латвии Михаила Ванина для выражения протеста в связи с антисемитскими сообщениями российского МИД, заявил в Twitter министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Учитывая неприемлемые антисемитские сообщения российского МИД и сообщения посольства России в социальных сетях 5 мая Латвия вызвала Ванина для дачи объяснений и выражения протеста.

RUS TVNET уже писал, что МИД Израиля по этому поводу вызвал к себе российского посла.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Адольфа Гитлера была "еврейская кровь" и "самые ярые антисемиты, как правило, евреи".

"Евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста. Обвинять евреев в антисемитизме - это вопиющий уровень расизма в отношении евреев", - заявил в ответ глава израильского МИД Яир Лапид.

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