Ср, 4.05.2022
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В Елгавском крае демонтируют памятники советской оккупации. Бауский край этого не планирует
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ФОТО: Zane Bitere/LETA

На внеочередном заседании Елгавской краевой думы было принято решение демонтировать три памятника советскому оккупационному режиму на административной территории Елгавского края, сообщило LETA самоуправление Елгавского края.

После Второй мировой войны в Латвии были созданы памятные места в честь советских воинов-освободителей от немецкого фашизма, прославляющие решающую роль Советского Союза и его вооруженных сил в войне, а также укрепляющие позиции коммунистической идеологии в оккупированных странах.

Три валуна с мемориальными досками, символизирующие события советской армии в Латвии, были установлены и до сих пор находятся на нынешней административной территории Елгавского края - в Яунсвирлаукской волости памятник установлен в честь формирования реки Лиелупе, в Залениекской волости в честь формирования реки Тервете и в Платонской волости, где 28 июля 1944 года начался бой за освобождение Елгавы.

"Мы выявили памятные камни в Елгавском крае - все три находятся на частных землях и не имеют статуса объекта культурного наследия. Двое владельцев уже дали согласие на демонтаж камней, с третьим владельцем мы свяжемся. Мы планируем демонтировать его в сотрудничестве со специалистами из Земессардзе", - говорит Мадарс Ласманис, председатель Елгавской краевой думы.

Елгавское самоуправление считает, что демонтаж памятников советской оккупационной власти не только приведет в порядок территорию, но и почтит историю Латвии и суверенитет государства.

Бауский край не будет участвовать в демонтаже памятников советской оккупации

Бауский край не будет участвовать в демонтаже памятников советской оккупации, сообщил специалист по связям с общественностью самоуправления Артур Дулбе.

На территории Бауского объединения два из трех памятников советской оккупации находятся на частной земле. Дулбе поясняет, что эти памятники не входят в компетенцию муниципалитета.

"Судьбу этих памятников самоуправление не решило и в ближайшее время не планирует. Памятники посещают редко, возле них не собираются люди и не проводятся никакие провокационные действия", - поясняет Дулбе.

Уже сообщалось, что муниципальная дума Огрского края решила демонтировать пять находящихся на административной территории Огрского края памятных камней советского оккупационного режима.

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