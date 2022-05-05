В России после вторжения в Украину начали поджигать военкоматы

1 апреля в России стартовал весенний призыв, который продлится до 15 июля. В рамках призывной кампании в армию должны отправиться около 135 тысяч человек.

Глава минобороны Сергей Шойгу обещал, что призывников не будут отправлять "в горячие точки". Эти заявления прозвучали после сообщений о том, что в Украине попали в плен российские срочники, хотя что власти утверждали, что участия в боевых действиях они не принимают.

Пресс-секретарь Владимира Путина, который тоже утверждал, что призывников в Украине нет, говорил, что по поручению президента военная прокуратура проведет проверку случаев отправки срочников на фронт.

"Я не пойду убивать братьев"

Первый поджог военкомата, о котором стало известно СМИ, произошел, судя по всему, в конце февраля - тогда загорелся комиссариат в Луховицах в Московской области. Как писал "Московский комсомолец", подозреваемым по этому делу стал 21-летний местный житель: 28 февраля он разбил окна здания и кинул туда бутылки с "коктейлями Молотова".

"Кроме того, ворота военного комиссариата были расписаны в цвета украинского флага, и была оставлена провокационная запись о спецоперации Вооруженных сил РФ", - утверждала газета.

Но коломенские СМИ (Луховицы находятся рядом с этим городом) написали о поджоге лишь 9 марта. А за день до этого в телеграм-канале "ВатаХантеры" появилось видео, на котором видно, как кто-то в темноте кидает бутылки в одноэтажное здание, после чего начинается пожар.

Подмосковная полиция официально поджог не комментировала. Подробности задержания поджигателя рассказывал "МК" - по данным газеты, задержать 21-летнего подозреваемого удалось только 8 марта. А 13 марта он сбежал из отделения полиции, якобы отпросившись в туалет.

Вечером того же дня пресс-служба МВД официально сообщила, что полицейские из Луховиц "установили местонахождение подозреваемого" 2001 года рождения, который совершил преступление по статье "Вандализм" (214 УК). В полиции рассказали, что он "самовольно покинул здание отдела полиции", но был повторно задержан. О поджоге военкомата в этом сообщении ничего не говорилось.

"Хотел сорвать призывную кампанию"

3 марта провластные телеграм-каналы, посвященные работе силовых структур, рассказали о том, что в Воронеже неизвестный разбил банку с легковоспламеняющейся жидкостью у входной двери военкомата. Когда начался пожар, поджигатель скрылся, утверждал канал "ОПЕР слил".

"Огнем повреждена часть двери, пострадавших, к счастью, нет", - утверждали авторы записи. Об инциденте со ссылкой на телеграм-каналы писало местное издание "Новости Воронежа". Других подробностей о происшествии нет.

Через неделю после этого молодой мужчина попытался поджечь здание военного комиссариата в городе Березовский в Свердловской области. Это случилось в ночь на 11 марта, но детали происшествия стали известны только через несколько дней. Как писала "Комсомольская правда", пожар устроил 24-летний консультант магазина электроники.