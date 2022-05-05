Где сейчас Дорофеева, Каменских, Кароль и другие звезды, которые выехали из Украины?

Известно, что еще за несколько дней до войны артисты взяли своих мам и улетели отдыхать в Испанию. Поклонники осудили знаменитостей за отпуск в такое непростое время, однако Настя всеми силами старается поддерживать свою страну. Она сделала не одно видеообращение, провела несколько концертов и выступлений. Кроме этого, недавно она выступила на Latin American Music Awards с хитом Black Eyed Peas.

Потап регулярно колко высказывается в адрес своих коллег, поддерживающих военные действия РФ в Украине и политику Владимира Путина. Он активно рассказывает своим фанатам со всего мира правду о войне.

Надя Дорофеева

СМИ сообщают, что украинская певица Надя Дорофеева, которая в марте объявила о расставании со своим мужем Владимиром Дантесом, уехала из Украины.

Постоянного места проживания за границей она еще не нашла, так как все время гастролирует с благотворительными концертами, выручку от которых отправляет на помощь своей стране: "Я уже была и в Будапеште, и в Лиссабоне, и в Барселоне. Где я только не была".

Надя Дорофеева (DOROFEEVA) в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

23 апреля Надя Дорофеева выступила в Риге, а накануне дала трогательное интервью порталу RUS TVNET.

"Я думаю, что каждый человек помнит его в мельчайших подробностях", - говорит про день, когда началась война, известная украинская певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Она не понимает, как можно не верить в происходящее и утверждать, что все фейк, а Украина "сама себя бомбит".

Тина Кароль

Певица Тина Кароль после 24 февраля выехала в Польшу. Однако там она выходит на митинги в поддержку Украины и выступает на благотворительных концертах, поддерживая армию и беженцев финансово.

Тина Кароль и Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риге ФОТО: LETA

Джамала

Джамала практически в первые дни военных действий РФ на территории Украины уехала с детьми в Турцию. Певица несколько дней пряталась от бомбежек на паркинге. Когда она поняла, что так дальше продолжаться не может, то решила вывезти детей в безопасное место.

Джамала с детьми поселилась у родной сестры в Стамбуле. Дома она почти не бывает - гастролирует по Европе с благотворительными концертами для Украины. И она уже собрала 90 миллионов долларов.