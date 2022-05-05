Режиссер: "Считаю, что массовое прославление войны оскорбительно для Дня Победы"

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Мстислав Пентковский ФОТО: Chayka.lv/архив Мстислава Пентковского

В этом году все мысли только о мире

"Дневник Анны Франк" и "Брундибар" рассказывают об ужасах Холокоста, ценности человеческой жизни, напоминают о трагических уроках прошлого века. Сегодня же мы стали свидетелями новой исторической катастрофы, последствия которой вряд ли будут когда-то преодолены.

Убежден, что злоупотребление памятью о сопротивлении нацизму в годы Второй мировой войны является циничным преступлением против истории. Считаю, что массовое прославление войны глубоко оскорбительно для памяти настоящих жертв нацизма и всех, кто мужественно воевал против него в XX веке. Оскорбительно для современной цивилизации. Оскорбительно для русской культуры. Оскорбительно для Дня Победы.

Я вспоминаю День Победы в 2020 году. Это был первый год пандемии, когда был полнейший карантин и никакие события не происходили. 9 мая оказалось днем тишины, когда "…каждый слушал и молчал о чем-то дорогом…" (эта знаменитая строчка написана в военном 42-м году, ей 80 лет сегодня). В моем понимании, это и есть наполнение Дня Победы - день скорби и день памяти.

В Израиле в День памяти Холокоста, который был недавно, а также в День памяти солдат и жертв терактов, который буквально сегодня, в 10 утра все люди и все машины, которые едут по любому самому оживленному шоссе, останавливаются. Люди выходят из машин, прохожие останавливаются и в течение минуты сохраняют полную тишину. Вся жизнь останавливается. Где-то далеко звучит сирена, а люди молчат.

У нас тоже есть минута молчания, но почему-то у нас она всегда затмевается бравурной музыкой, а в самое последнее время - разжиганием войны и разговорами про радиоактивный пепел. Может быть, молчание и есть нужное нам сейчас объединение, сочувствие, сохранение коллективной памяти. Сплочение и солидарность, в которых нет громкости, а есть глубина.

От редакции Chayka.lv

Оперу "Брундибар" в 1938 году написал чешский композитор Ганс Краса на либретто Адольфа Хоффмайстера. Мировую известность опера получила после того, как в 1942 году ее исполнили малолетние узники концлагеря Терезин. С конца 70-х годов ХХ века опера "Брундибар" получила широкое распространение в Европе и США и стала символом сопротивления авторитарным режимам.

Мстислав Пентковский поставил оперу (впервые на русском языке) в мае 2015 года в Волгоградском музыкальном театре и Московской филармонии. Постановка была приурочена к 70-летнему юбилею победы во Второй мировой войне.

В 2017 году премьера антивоенных опер "Брундибар" и "Дневник Анны Франк" Григория Фрида состоялась в Мариинском театре.

Сцены из премьерных показов опер "Брундибар" (февраль 2017 года) и "Дневник Анны Франк" (май 2017 года) в Мариинском театре в постановке Мстислава Пентковского. Фото из личного архива режиссера ФОТО: Chayka.lv/ архив Мстислава Пентковского

Сцены из премьерных показов опер "Брундибар" (февраль 2017 года) и "Дневник Анны Франк" (май 2017 года) в Мариинском театре в постановке Мстислава Пентковского. Фото из личного архива режиссера ФОТО: Chayka.lv/ архив Мстислава Пентковского

Сейчас Мстислав живет в Латвии, учится в докторантуре Даугавпилсского университета и совместно с Музеем Рижского гетто и Холокоста в Латвии работает над постановкой "Брундибара" на латышском языке. Перевод уже создан Янисом Элбергсом.