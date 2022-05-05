Даугавпилчанка может лишиться руки. Вместе мы можем ее спасти

"Мы ничего такого не думаем, но нужно всё проверить"

Елене становилось всё хуже, боль усиливалась, а под ключицей появилась странная шишка. В марте 2021 года Елену направили на УЗИ. На исследовании доктор обнаружила лимфоузел в нижней части ключицы, который её очень насторожил. После этого Елене в срочном порядке назначили дополнительные обследования в больнице им. Страдиня в рамках программы "зелёный коридор" (обследования вне очереди для людей, у которых подозревают онкологию). Тогда доктор ей сказал: "Не волнуйтесь, мы ничего такого не думаем, но нужно всё проверить".

Елене провели позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ - метод обследования, который помогает диагностировать онкологию). ПЭТ сразу показала наличие и местонахождение опухоли. Предстояло выяснить, что это за опухоль. В июне 2021 года врачи созвали консилиум и постановили, что нужно взять биопсию. Но так как опухоль становилась всё больше, результатов биопсии дожидаться не стали и Елене начали проводить курс химиотерапии.

"Моя рука стала как плеть"

После получения результата первой биопсии, которую взяли с помощью специального пистолета, Елене поставили диагноз - лимфома неХоджкина. К ноябрю 2021 года Елена прошла шесть курсов химиотерапии. Стоял вопрос о том, что опухоль нужно оперировать, но, по словам Елены, у врачей больницы им. Страдиня были сомнения в точности диагноза. Врачи связались с коллегами из Рижской Восточной клинической университетской больницы, которые впоследствии взяли ещё семь образцов уже открытой биопсии. В результате специалисты пришли к выводу, что, возможно, первоначальный диагноз неверен и у Елены саркома, а не лимфома неХоджкина.

Опухоль становилась всё больше, давила на нерв, рука очень болела и полностью перестала двигаться. "Моя рука стала как плеть", - вспоминает Елена. Нужно было действовать дальше, но врачи не были уверены в правильности диагноза. Трудность заключалась в том, что существует большое количество разновидностей сарком, и нужно было определить, какой вид саркомы это может быть.

В один из дней Елене позвонил доктор и сказал, что образцы нужно отправить в Больницу Вильнюсского университета Santaros klinikos, так как в Латвии нет возможности установить более точный диагноз. Это было в январе 2022 года. В феврале Елена получила ответ из Литвы, что у неё саркома Юинга (злокачественная опухоль мягких тканей).

Врачи предложили ампутацию

После получения заключения от литовских коллег латвийские врачи на консилиуме пришли к выводу, что щадящая руку операция невозможна. Елене предложили ампутировать руку, доктора говорили: "У вашей руки - печальный диагноз. Обдумайте вариант ампутации". "Но как на такое решиться?" - не представляет Елена. "Мне всего 40 лет, я воспитываю дочь-подростка. У меня не укладывается в голове, как я могу согласиться на это", - делится женщина.