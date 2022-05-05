Чт, 5.05.2022
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Даугавпилчанка может лишиться руки. Вместе мы можем ее спасти

Елена Байкова. Латвийские врачи предлагают сорокалетней женщине ампутацию правой руки, так как не видят иного варианта спасти её жизнь. Специалисты крупнейшей клиники в Израиле говорят, что шанс спасти руку есть ФОТО: из личного архива Елены

Елене всего 40 лет, она из Даугавпилса, но сейчас живёт в Юрмале. Замужем, растит шестнадцатилетнюю дочь. У Елены диагностирована саркома Юинга и есть риск лишиться правой руки. По крайней мере латвийские врачи ей предлагают ампутацию. Врачи в Израиле говорят, что шанс на сохранение руки есть, рассказывает "Чайка".

Всего пару лет назад Елена жила совершенно прекрасной жизнью. Ведь как иначе можно это назвать, когда ты счастлива в браке, растишь замечательную дочь и в твоей семье есть кот и собака? А ещё ты ходишь на работу, которая тебе нравится, занимаешься обычными делами, вяжешь одежду домашним любимцам, играешь на гитаре и обожаешь кататься на велосипеде.

Елена Байкова в 2014 году. Елена работала в магазине профессиональной косметики в Юрмале. Была счастливой мамой и женой. Но болезнь изменила её жизнь и жизнь близких ФОТО: из личного архива Елены

Но всё изменилось в августе 2020 года

У Елены заболело плечо. Она пошла на приём к хирургу, который направил её на рентген и МРТ плеча. Обследования ничего не выявили. Но рука продолжала болеть, и Елена обратилась к хирургу-ортопеду. Хирург сделал блокаду (обезболивание), боль ненадолго отступила, но в целом это не помогло. Тогда доктор порекомендовал пройти курс массажа. Елена прошла 10 сеансов в одной из рижских частных клиник. Там же ей посоветовали гирудотерапию (лечение пиявками). Елена согласилась, но процедуры никак не помогали, а у неё начала отниматься кисть. Как позже узнала Елена, массаж, наоборот, мог спровоцировать негативное течение заболевания, усилив рост новообразования.

"Мы ничего такого не думаем, но нужно всё проверить"

Елене становилось всё хуже, боль усиливалась, а под ключицей появилась странная шишка. В марте 2021 года Елену направили на УЗИ. На исследовании доктор обнаружила лимфоузел в нижней части ключицы, который её очень насторожил. После этого Елене в срочном порядке назначили дополнительные обследования в больнице им. Страдиня в рамках программы "зелёный коридор" (обследования вне очереди для людей, у которых подозревают онкологию). Тогда доктор ей сказал: "Не волнуйтесь, мы ничего такого не думаем, но нужно всё проверить".

Елене провели позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ - метод обследования, который помогает диагностировать онкологию). ПЭТ сразу показала наличие и местонахождение опухоли. Предстояло выяснить, что это за опухоль. В июне 2021 года врачи созвали консилиум и постановили, что нужно взять биопсию. Но так как опухоль становилась всё больше, результатов биопсии дожидаться не стали и Елене начали проводить курс химиотерапии.

"Моя рука стала как плеть"

После получения результата первой биопсии, которую взяли с помощью специального пистолета, Елене поставили диагноз - лимфома неХоджкина. К ноябрю 2021 года Елена прошла шесть курсов химиотерапии. Стоял вопрос о том, что опухоль нужно оперировать, но, по словам Елены, у врачей больницы им. Страдиня были сомнения в точности диагноза. Врачи связались с коллегами из Рижской Восточной клинической университетской больницы, которые впоследствии взяли ещё семь образцов уже открытой биопсии. В результате специалисты пришли к выводу, что, возможно, первоначальный диагноз неверен и у Елены саркома, а не лимфома неХоджкина.

Опухоль становилась всё больше, давила на нерв, рука очень болела и полностью перестала двигаться. "Моя рука стала как плеть", - вспоминает Елена. Нужно было действовать дальше, но врачи не были уверены в правильности диагноза. Трудность заключалась в том, что существует большое количество разновидностей сарком, и нужно было определить, какой вид саркомы это может быть.

В один из дней Елене позвонил доктор и сказал, что образцы нужно отправить в Больницу Вильнюсского университета Santaros klinikos, так как в Латвии нет возможности установить более точный диагноз. Это было в январе 2022 года. В феврале Елена получила ответ из Литвы, что у неё саркома Юинга (злокачественная опухоль мягких тканей).

Врачи предложили ампутацию

После получения заключения от литовских коллег латвийские врачи на консилиуме пришли к выводу, что щадящая руку операция невозможна. Елене предложили ампутировать руку, доктора говорили: "У вашей руки - печальный диагноз. Обдумайте вариант ампутации". "Но как на такое решиться?" - не представляет Елена. "Мне всего 40 лет, я воспитываю дочь-подростка. У меня не укладывается в голове, как я могу согласиться на это", - делится женщина.

К сожалению, с момента первых проявлений болезни и до того, как установили точный диагноз, прошло слишком много времени, почти два года. По словам Елены, первая магнитно-резонансная томография изначально не была сделана в нужном масштабе, поэтому исследование ничего не показало. Потом были проблемы с постановкой диагноза, а время шло, болезнь прогрессировала, опухоль разрасталась. "Возможно, если бы диагноз был установлен раньше, всё было бы по-другому", - сожалеет Елена.

Есть шанс на выздоровление

Елена приняла решение пока отказаться от операции и начала искать возможности продолжения лечения за границей. В одном из крупнейших медицинских комплексов Израиля, в больнице Ихилов, Елену согласились принять, обследовать и провести дальнейшую терапию. Консультации специалистов, обследования и ориентировочно 4 курса химиотерапии будут стоить 42 653 евро. Елена и её семья такими средствами не располагают, за свой счёт они смогут оплатить дорогу и покрыть издержки на проживание. Поэтому Елена очень просит откликнуться неравнодушных людей и помочь собрать необходимую на лечение сумму.

До болезни Елена работала в магазине профессиональной косметики в Юрмале. В сентябре 2021 года она получила инвалидность первой группы. Так как рука не двигается и болит, Елена практически всё время находится дома, лишь иногда выходит на короткие прогулки.

Муж Елены в данный момент работает за границей, ей помогают дочь и мама, которая приезжает из Даугавпилса. Кроме родных, женщину поддерживают друзья, навещают бывшие коллеги по работе. Одной рукой Елена может делать только самые необходимые вещи и как-то пытается приспособиться к тому, что есть. На данный момент Елена проходит курс радиотерапии, очень надеется на выздоровление и возвращение к обычной жизни. Она держится, старается не падать духом и говорит: "Главная задача для меня - справиться с болезнью". Но без помощи других у неё это не получится.

Елена со своей собачкой в 2019 году и 1 мая 2022 года ФОТО: из личного архива Елены

Помочь Елене можно через портал ziedot.lv, который начал собирать для неё деньги - здесь по ссылке. А можно перечислить любую приемлемую для вас сумму на её счёт: JEĻENA BAIKOVA, LV33HABA0551008871625, AS Swedbank.

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