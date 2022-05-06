"Снайпер. Белый Ворон": украинский взгляд на войну в Донбассе. Рассказываем, почему он вас удивит

Главному герою военная "учебка" давалась непросто ФОТО: Пресс-фото

Поначалу же упорно кажется, что выбранное направление оказалось неудачей - первый акт "Белого Ворона" присутствует в фильме, скорее, в виде ненужного довеска к уже более состоятельной, стройной и по-настоящему вкусно сделанной остальной части. Хоть даже и тогда фильм нет-нет, но напоминает винегрет из жанров и референсов - так, некоторые эпизоды до наглости дословно повторяют сцены из легендарной "Цельнометаллической оболочки" Стэнли Кубрика (в этом, впрочем, обвиняли и российскую "9 роту"), а композитор явно симпатизирует творчеству Ханса Циммера, особенно в супергеройском сегменте.

Однако не все так просто. Главный сюжетный козырь "Снайпера" - несомненно, его главный герой (кстати, исполнивший его роль актер Павел Алдошин сейчас служит в ВСУ) - чудак, в начале фильма непригодный не то что для войны, но даже для мирской жизни среди окружающих его циников и, казалось бы, не обладающий никаким полезным талантом - вещи, без которой немыслим никакой протагонист. Именно здесь сценаристы спрятали свой главный сюрприз - чтобы превратиться в грозную машину для убийств, Николаю приходится… использовать свой опыт в преподавании математики. Где уж возьмешь менее воинственную профессию?

Кадр из фильма "Снайпер. Белый Ворон" ФОТО: Пресс-фото

Так фильм, остающийся стопроцентно пацифистским, делает любопытнейший кульбит, в котором война оказывается причудливо перемешана с совершенным ее антиподом - педагогикой. В этом, пожалуй, главное отличие фильма Бушана от российского массового военного кино (хотя приметных фильмов про конфликт на Донбассе оттуда пока так и не случилось) - на первый его план выходит именно отдельная личность, ее трагедия на войне и военные же метаморфозы. Этот посыл кратно усиливается в эпизоде, в котором, прохаживаясь по военной базе, главный герой неожиданно обнаруживает, что это - здание бывшей школы - еще из той, довоенной жизни.

Кадр из фильма "Снайпер. Белый Ворон" ФОТО: Пресс-фото

Тем временем вместе с избавлением от мелодраматизма и развитием военной линии в фильме появляется и главный злодей - российский снайпер-профессионал - гроза украинских военных, судя по возрасту, явно прошедший Чечню и цинично выкладывающий записи своей "работы" в интернет. Персонаж, по сценарию не имеющий даже имени, намеренно создан практически безликим - вероятно, таким, каким он видится через линзу снайперского прицела - малословным, всегда с камуфляжем на коже, форме и винтовке, что делает его образ лишь еще более пугающим.

Сам фильм же, встав на рельсы военного боевика, сам становится только краше - в нем появляется и удачно прописанная драматургия сражений, и даже некоторые новаторские для жанра эпизоды. Своего же верха в постмодернизме (присутствует в "Белом Вороне" и такое) фильм достигает ближе к финалу, когда передает недвусмысленный привет "Брату 2", который, по понятным причинам, в Украине особенно не любят. Не будем вскрывать карты, но кто-то при просмотре гарантированно не сдержит постироничного хохота.

Видео: Трейлер фильма "Снайпер. Белый Ворон"

Сама же тема "снайперства" - военного дела, многими воспринимаемого не самым достойным, а иногда - откровенно гнусным, в начале фильма подается в виде новостного сюжета о снайперах при разгоне Евромайдана - тогда от их пуль погибли 49 протестующих и четверо правоохранителей. Вероятно, поэтому в определенный момент герою все-таки приходится отложить винтовку в сторону.

Нельзя по этому поводу не вспомнить и потенциального снайпера рядового Кучу из уже упомянутой "Цельнометаллической оболочки" - его судьба, что ни говори, оказалась куда трагичнее, брутальнее и, что скрывать, реалистичнее, чем в "Белом Вороне". Но для такого кино время в Украине придет позже. И оно стоит того, чтобы ждать.

Винсент Д’Онофрио в роли рядового Кучи в фильме "Цельнометаллическая оболочка" ФОТО: Скриншот видео

Вердикт: Не ожидайте от "Белого Ворона" авторских откровений или авангардной смелости - это "красивое" кино о войне без грязи, которое вряд ли придется по душе настоящим ветеранам. Оно часто балансирует на грани между удачными находками, профессиональным исполнением и клишированным фиаско, но в общем для просмотра уместно и даже рекомендуемо - тем более если вы раньше никогда не встречались с украинским кино.

25 процентов прибыли от кассовых сборов фильма будет перечислено в Фонд поддержки украинской армии, еще 50 - в Союз поддержки производителей теле- и киноиндустрии, который также активно занимается поддержкой ВСУ.