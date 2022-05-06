Пт, 6.05.2022
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СМИ: Данные разведки США помогли Украине потопить крейсер "Москва"

ФОТО: Wikimedia Commons

Ряд западных изданий сообщил, что украинский ракетный удар по российскому крейсеру "Москва" был нанесен благодаря американским разведданным, переданным Украине. Информацией об этом со ссылкой на анонимных чиновников из США поделился телеканал NBS, а затем издания Washington Post и New York Times.

Напомним, по различным данным, экипаж крейсера состоял из 416-680 человек, в том числе, как выяснилось позже, среди них были и матросы срочной службы.

Американские источники подтвердили версию о том, что 13 апреля в крейсер "Москва" попали две украинские ракеты "Нептун", после чего судно загорелось и затонуло.

Число жертв американские чиновники не назвали, отметив, что оно было высоким, сообщает Русская служба ВВС.

Российская версия событий с самого начала и до сих пор вызывает много вопросов: 13 апреля российские власти заявили, что на флагмане Черноморского флота возник пожар, вызвавший детонацию боезапаса. На следующий день они сообщили, что корабль затонул при буксировке в Севастополь. Лишь 22 апреля Министерство обороны России сообщило, что в результате этого пожара один член экипажа погиб и еще 27 "пропали без вести". С тех пор сообщений о том, чтобы этих людей нашли живыми или мертвыми, не поступало. Российские власти также ни разу не объяснили причины "пожара", приведшего, по их версии, к гибели корабля.

По информации американских СМИ, Вооруженные силы Украины выпустили ракеты, запросив сначала у американцев информацию о крейсере. Именно США помогли опознать корабль и определить его местонахождение, чтобы прицелиться.

Сообщение Пентагона

Вскоре после появления информации в СМИ пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с заявлением, что США не предоставляли Украине "конкретную информацию для целеуказания" на крейсер "Москва".

При этом Кирби фактически подтвердил еще одну деталь, которая содержалась во всех публикациях СМИ: решение об обстреле российского крейсера украинцы приняли сами, и США об этом решении заранее не знали.

Русская служба ВВС отмечает, что газета Washington Post еще до заявления Кирби отметила особый смысл формулировки "информация для целеуказания" (targeting information), которую пресс-секретарь военного ведомства использует не в первый раз даже в контексте потопления крейсера "Москва": "С точки зрения США, если Украина получает разведданные и затем сама решает предпринять действия с целью обороны страны, то США не предоставляли ей информацию "для целеуказания", которая указывала, кого или что атаковать".

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