СМИ: Данные разведки США помогли Украине потопить крейсер "Москва"

Напомним, по различным данным, экипаж крейсера состоял из 416-680 человек, в том числе, как выяснилось позже, среди них были и матросы срочной службы.

Американские источники подтвердили версию о том, что 13 апреля в крейсер "Москва" попали две украинские ракеты "Нептун", после чего судно загорелось и затонуло.

Число жертв американские чиновники не назвали, отметив, что оно было высоким, сообщает Русская служба ВВС.

Российская версия событий с самого начала и до сих пор вызывает много вопросов: 13 апреля российские власти заявили, что на флагмане Черноморского флота возник пожар, вызвавший детонацию боезапаса. На следующий день они сообщили, что корабль затонул при буксировке в Севастополь. Лишь 22 апреля Министерство обороны России сообщило, что в результате этого пожара один член экипажа погиб и еще 27 "пропали без вести". С тех пор сообщений о том, чтобы этих людей нашли живыми или мертвыми, не поступало. Российские власти также ни разу не объяснили причины "пожара", приведшего, по их версии, к гибели корабля.

По информации американских СМИ, Вооруженные силы Украины выпустили ракеты, запросив сначала у американцев информацию о крейсере. Именно США помогли опознать корабль и определить его местонахождение, чтобы прицелиться.

Сообщение Пентагона

Вскоре после появления информации в СМИ пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с заявлением, что США не предоставляли Украине "конкретную информацию для целеуказания" на крейсер "Москва".

При этом Кирби фактически подтвердил еще одну деталь, которая содержалась во всех публикациях СМИ: решение об обстреле российского крейсера украинцы приняли сами, и США об этом решении заранее не знали.

Русская служба ВВС отмечает, что газета Washington Post еще до заявления Кирби отметила особый смысл формулировки "информация для целеуказания" (targeting information), которую пресс-секретарь военного ведомства использует не в первый раз даже в контексте потопления крейсера "Москва": "С точки зрения США, если Украина получает разведданные и затем сама решает предпринять действия с целью обороны страны, то США не предоставляли ей информацию "для целеуказания", которая указывала, кого или что атаковать".