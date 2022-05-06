Nick Cave & The Bad Seeds в августе впервые выступят в Эстонии

Как известно, концерты Ника Кейва и The Bad Seeds являются одними из самых эмоционально глубоких и захватывающих в мире, поэтому особенно знаменательно, что их первое выступление в Эстонии состоится в таком особенном месте, как Хаапсалуский замок.

Созданная в 1982 году группа выпустила семнадцать студийных альбомов, начиная с From Her To Eternity в 1984 году и заканчивая последним альбомом Bad Seeds - Ghosteen (2019), который в широких кругах был признан их лучшей работой.

Австралийский певец и автор песен Ник Кейв изучал искусство в Мельбурне и начал свой музыкальный путь в одной из ведущих пост-панк групп города - The Birthday Party. После переезда в Лондон, а затем в Берлин, The Birthday Party распались, и на свет появились Nick Cave & The Bad Seeds. Музыка Кейва обычно характеризуется эмоциональной напряженностью, большим разнообразием влияний и лирической одержимостью смертью, религией, любовью и насилием.

Мировой ширакомаштабный успех пришел после за издания меланхоличных фортепианных баллад: Where the Wild Roses Grow (в дуэте с Кайли Миноуг, 1994) и Into My Arms (1997).

Видео: Nick Cave & The Bad Seeds ft. Kylie Minogue - Where the Wild Roses Grow

На сегоднешний день Ник Кейв и The Bad Seeds являются одной из самых признанных критиками групп, которая продала более 5 миллионов альбомов по всему миру. Их влияние является глубоким и далеко идущим: многие известные артисты использовали их композиции (в том числе Джонни Кэш, Metallica, Snoop Dogg), или же ссылаются на их влияние. На протяжение стольких лет Кейв и The Bad Seeds остаются несравненными и продолжают бросать вызов ожиданиям.

Nick Cave & The Bad Seeds выступят в Хаапсалуском замке 18 августа.

Nick Cave & The Bad Seeds - Into My Arms

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