Скучали по "Игре престолов"? HBO показал трейлер сериала "Дом дракона"
Американская сеть платного телевидения HBO показала тизер-трейлер сериала "Дом дракона". Напомним, он является приквелом популярного шоу "Игра престолов".
Американская сеть платного телевидения HBO показала тизер-трейлер сериала "Дом дракона". Напомним, он является приквелом популярного шоу "Игра престолов".
События, которые разворачиваются в сериале, основаны на книге писателя Джорджа Мартина "Пламя и кровь", пишет The Hollywood Reporter. Они происходят за 200 лет до событий "Игры престолов" и посвящены истории клана Таргариенов.
Среди исполнителей главных ролей в сериале - Пэдди Консидайн ("Ультиматум Борна"), Мэтт Смит ("Доктор Кто"), Эмма ДʼАрси ("Искатели правды").
Это уже второй тизер к сериалу, первый был показан осенью 2021 года.
Премьера "Дома дракона" состоится на стриминговом сервисе HBO Max 21 августа. Известно, что в первый сезон войдет 10 серий.
Видео: Тизер шоу "Дом дракона"
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