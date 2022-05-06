Скучали по "Игре престолов"? HBO показал трейлер сериала "Дом дракона"

События, которые разворачиваются в сериале, основаны на книге писателя Джорджа Мартина "Пламя и кровь", пишет The Hollywood Reporter. Они происходят за 200 лет до событий "Игры престолов" и посвящены истории клана Таргариенов.

Среди исполнителей главных ролей в сериале - Пэдди Консидайн ("Ультиматум Борна"), Мэтт Смит ("Доктор Кто"), Эмма ДʼАрси ("Искатели правды").

Это уже второй тизер к сериалу, первый был показан осенью 2021 года.

Премьера "Дома дракона" состоится на стриминговом сервисе HBO Max 21 августа. Известно, что в первый сезон войдет 10 серий.

Видео: Тизер шоу "Дом дракона"