Саманта Тина узнала причину смерти своей птицы

Напомним, латвийская певица Саманта Тина 16 марта приобрела в дом нового жителя - попугая розеллу, но, к сожалению, прожила птица недолго. 16 марта звезда поделилась радостными сторис в Instagram, где рассказала, что купила розеллу по кличке Радха (Radha). Это имя выбрано в честь индуистской богини любви, сострадания, преданности и нежности. Пока Радха привыкала к своему новому дому, Саманта рассказала подписчикам, что никогда не думала о попугае, потому что у нее уже был надежный компаньон, чихуахуа Скарабей. Саманта была полна решимости научить птицу петь и говорить, но через три часа сообщила подписчикам, что попугая больше нет. "3 часа... и Радхи больше нет! Она летала в стрессе по клетке, пока не приземлилась, и все. Почему?" - Саманта была озадачена тем, что произошло, оставив своих поклонников в таком же замешательстве