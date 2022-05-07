Саманта Тина узнала причину смерти своей птицы

Саманта Тина, в настоящее время находится в Ницце. Она рассказала своим подписчикам, что у ее птицы был рак.
"Ужасно. Но я хотя бы рада, что она умерла у кого-то дома, а не в магазине", - со слезами на глазах сказала исполнительница.
Напомним, латвийская певица Саманта Тина 16 марта приобрела в дом нового жителя - попугая розеллу, но, к сожалению, прожила птица недолго. 16 марта звезда поделилась радостными сторис в Instagram, где рассказала, что купила розеллу по кличке Радха (Radha). Это имя выбрано в честь индуистской богини любви, сострадания, преданности и нежности. Пока Радха привыкала к своему новому дому, Саманта рассказала подписчикам, что никогда не думала о попугае, потому что у нее уже был надежный компаньон, чихуахуа Скарабей. Саманта была полна решимости научить птицу петь и говорить, но через три часа сообщила подписчикам, что попугая больше нет. "3 часа... и Радхи больше нет! Она летала в стрессе по клетке, пока не приземлилась, и все. Почему?" - Саманта была озадачена тем, что произошло, оставив своих поклонников в таком же замешательстве
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