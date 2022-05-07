Сб, 7.05.2022
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Янис Домбрава, депутат Сейма

Саманта Тина узнала причину смерти своей птицы

ФОТО: instagram/samantatina

16 марта латвийская певица Саманта Тина купила нового питомца – попугая розеллу, но жизнь у нее была недолгой - уже в тот вечер знаменитость обнаружила, что птички больше нет. Почти через два месяца после гибели птицы она получила результаты вскрытия.

Саманта Тина, в настоящее время находится в Ницце. Она рассказала своим подписчикам, что у ее птицы был рак.

"Ужасно. Но я хотя бы рада, что она умерла у кого-то дома, а не в магазине", - со слезами на глазах сказала исполнительница.

Саманта также пояснила, что причина гибели птицы - злокачественная опухоль из округлых клеток в селезенке с метастазами.

Напомним, латвийская певица Саманта Тина 16 марта приобрела в дом нового жителя - попугая розеллу, но, к сожалению, прожила птица недолго. 16 марта звезда поделилась радостными сторис в Instagram, где рассказала, что купила розеллу по кличке Радха (Radha). Это имя выбрано в честь индуистской богини любви, сострадания, преданности и нежности. Пока Радха привыкала к своему новому дому, Саманта рассказала подписчикам, что никогда не думала о попугае, потому что у нее уже был надежный компаньон, чихуахуа Скарабей. Саманта была полна решимости научить птицу петь и говорить, но через три часа сообщила подписчикам, что попугая больше нет. "3 часа... и Радхи больше нет! Она летала в стрессе по клетке, пока не приземлилась, и все. Почему?" - Саманта была озадачена тем, что произошло, оставив своих поклонников в таком же замешательстве

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