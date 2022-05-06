Пт, 6.05.2022
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Комиссия поддержала приостановку статьи договора с Россией о содержании мемориальных сооружений

Монумент в парке Победы ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Комиссия Сейма по иностранным делам сегодня проголосовала за приостановку действия статьи договора между Латвией и Россией, регулирующей содержание мемориальных сооружений и мест массовых захоронений.

Комиссия рассматривала ст. 13 межправительственного соглашения о социальной защите российских военных пенсионеров и членов их семей, проживающих в Латвии, которая до сих пор упоминалась в качестве основного аргумента в пользу сохранения памятника в парке Победы в Риге.

Шесть членов комиссии проголосовали за приостановку действия статьи, а один воздержался. Всего в комиссии девять членов.

Как заявила парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевица, в 1994 году Латвия подписала пакет из четырех международных договоров, определяющих условия вывода российских вооруженных сил.

Только в одной из статей говорится о том, что в соответствии с международной практикой латвийская сторона обеспечивает уборку, благоустройство и сохранение мемориальных сооружений.

Она отметила, что памятник в Пардаугаве был признан субъектом статьи 13 договора в дипломатической переписке между Латвией и Россией, и тогда, подтверждая свою готовность содержать и сохранять памятник, Латвия расценивала его как место, где жители Латвии могут почтить память жертв Второй мировой войны.

Парламентский секретарь МИД напомнила, что 24 февраля Россия начала военное вторжение в Украину. По ее словам, это является нарушением статьи 2 Устава ООН в отношении обязательства воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Это положение, статья 2 Устава ООН, является международно обязательным правилом, от которого нельзя отступать.

Калнина-Лукашевица указала, что Россия нарушила императивную норму, и вторжение России на Украину расценивается как агрессия. Она пояснила, что в резолюции Генассамблеи ООН 1974 года перечислены признаки государственной агрессии против другой страны и что действия России соответствуют многим пунктам.

Парламентский секретарь МИД отметила, что Латвия неоднократно резко осуждала военную агрессию России и широкомасштабное вторжение в Украину. Латвия также осуждает все преступления против человечности и геноцид и осознает свою обязанность признавать и предотвращать эти преступления, чтобы предотвратить их повторение.

Она призвала учитывать тот факт, что в международных отношениях Россия переняла права и обязанности СССР и считает себя его правопреемницей и наследницей. По словам парламентского секретаря МИД, эта преемственность в латвийско-российских отношениях подтверждается межгосударственными соглашениями о выводе вооруженных сил, заключенными в 1994 году, поэтому 50-летняя советская оккупация самым непосредственным образом связана с Россией и с ее теперешними действиями, а также с объектами, которые ее символизируют.

Парламентский секретарь МИД напомнила, что Латвийское государство испытало на себе ужасы войны и ясно осознает, что действия, предпринимаемые в настоящее время правопреемницей Советского Союза, являются открытым нарушением международного права и девальвируют послевоенные международные отношения. порядок, достижения международного сообщества в обеспечении мира и порядка.

Она указала, что символы Советского Союза напрямую ассоциируются с Россией и ее вооруженными силами, поэтому символы Советского Союза теперь обозначают страну-агрессора, представляющую угрозу международному миру и безопасности. Калниня-Лукашевица подчеркнула, что Латвия осуждает подобные действия правопреемницы Советского Союза и что объекты, связанные с актами агрессии, осуществляемыми Россией, неприемлемы для Латвии на ее территории.

Говоря о сегодняшнем месседже памятника в парке Победы, она подчеркнула, что российские официальные лица часто отождествляют цель так называемой специальной военной операции с советской армией и ее действиями по освобождению Европы от фашизма.

Таким образом, образ советской армии и ее символика в сознании жителей Латвии в настоящее время ассоциируются с агрессией России и преступлениями, совершенными ее вооруженными силами в Украине. Именно заявления и риторика российских официальных лиц образуют прямую связь между нынешней российской агрессией и символами Советского Союза.

Тем самым дискредитирована символика памятника в Пардаугаве как победы советской армии над фашизмом и памятника павшим на войне - он теперь стал местом, ассоциирующимся с агрессивным государством и символизирующим его.

Документы ООН предусматривают, что наличие вооруженного конфликта само по себе не прекращает и не приостанавливает действия международных договоров. В то же время есть факторы, которые существуют и применимы в случае расторжения или приостановки договора в ситуации военного конфликта. Это, например, объект и цель договора с Россией - социальная защита российских военных пенсионеров. Тем самым 13-я статья договора также должна рассматриваться в контексте захоронений солдат и военных пенсионеров, что является частью социальной защиты. Статья 13 не предусматривает защиты символов военной агрессии.

Она отметила, что геополитическая ситуация и, соответственно, международная практика за последние 30 лет изменились, из-за чего все больше стран критически относятся к сохранению символов войны. В последние десятилетия относительно большое количество памятников в других странах Европы было демонтировано или перемещено.

"Следует подчеркнуть, что международная практика еще больше меняется с нынешней ситуацией, когда Россия вторглась в Украину и осуществляет неприкрытую агрессию. Таким образом, мы приходим к выводу, что у Латвии больше нет никаких обязательств в отношении памятника в Пардаугаве, которые вытекали бы из статьи", - сказала Калниня-Лукашевица.

В свою очередь председатель комиссии по иностранным делам Рихард Колс в Twitter написал, что, если на следующей неделе Сейм поддержит приостановку действия статьи 13, то "столп оккупации" может быть снесен.

Напомним, ранее в пятницу в интервью TV24 премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил о том, что неизбежно, что памятник в парке Победы будет снесен, остается решить, когда и каким образом.

Политик отметил, что этот памятник по сути прославляет оккупацию Латвии, поэтому для него нет места в независимом государстве.

"Кажется, настал тот момент, когда широкая общественность пришла к однозначному мнению, что места этому памятнику нет", - сказал премьер.

Кариньш сообщил, что сейчас депутаты комиссии Сейма по иностранным делам рассматривают этот вопрос, глядя на него с различных аспектов. Премьер-министр выразил уверенность, что депутатам Сейма удастся решить этот вопрос.

Премьер оценил, что и среди русскоязычных жителей Латвии с начала войны в Украине изменилась идея об образе России, в том числе это связано с закрытием российских телеканалов, что вынудило людей "выйти из тени пропаганды". Таким образом, Кариньш считает, что сейчас вопрос памятника не так сильно раскалывает общество, как это было бы ранее - до начала войны.

"Теперь все черное или белое. Если кто-то поддерживает Россию, значит, поддерживает убийства, изнасилования мирных жителей в Украине. Если не поддерживает - значит, поддерживает ценности свободы и демократии.

Можно сказать что этот осколок оккупации - своего рода напоминание о том, чему в нашей стране больше нет места", - отметил премьер-министр.

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