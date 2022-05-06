Комиссия поддержала приостановку статьи договора с Россией о содержании мемориальных сооружений

Калнина-Лукашевица указала, что Россия нарушила императивную норму, и вторжение России на Украину расценивается как агрессия. Она пояснила, что в резолюции Генассамблеи ООН 1974 года перечислены признаки государственной агрессии против другой страны и что действия России соответствуют многим пунктам.

Парламентский секретарь МИД отметила, что Латвия неоднократно резко осуждала военную агрессию России и широкомасштабное вторжение в Украину. Латвия также осуждает все преступления против человечности и геноцид и осознает свою обязанность признавать и предотвращать эти преступления, чтобы предотвратить их повторение.

Она призвала учитывать тот факт, что в международных отношениях Россия переняла права и обязанности СССР и считает себя его правопреемницей и наследницей. По словам парламентского секретаря МИД, эта преемственность в латвийско-российских отношениях подтверждается межгосударственными соглашениями о выводе вооруженных сил, заключенными в 1994 году, поэтому 50-летняя советская оккупация самым непосредственным образом связана с Россией и с ее теперешними действиями, а также с объектами, которые ее символизируют.

Парламентский секретарь МИД напомнила, что Латвийское государство испытало на себе ужасы войны и ясно осознает, что действия, предпринимаемые в настоящее время правопреемницей Советского Союза, являются открытым нарушением международного права и девальвируют послевоенные международные отношения. порядок, достижения международного сообщества в обеспечении мира и порядка.

Она указала, что символы Советского Союза напрямую ассоциируются с Россией и ее вооруженными силами, поэтому символы Советского Союза теперь обозначают страну-агрессора, представляющую угрозу международному миру и безопасности. Калниня-Лукашевица подчеркнула, что Латвия осуждает подобные действия правопреемницы Советского Союза и что объекты, связанные с актами агрессии, осуществляемыми Россией, неприемлемы для Латвии на ее территории.

Говоря о сегодняшнем месседже памятника в парке Победы, она подчеркнула, что российские официальные лица часто отождествляют цель так называемой специальной военной операции с советской армией и ее действиями по освобождению Европы от фашизма.

Таким образом, образ советской армии и ее символика в сознании жителей Латвии в настоящее время ассоциируются с агрессией России и преступлениями, совершенными ее вооруженными силами в Украине. Именно заявления и риторика российских официальных лиц образуют прямую связь между нынешней российской агрессией и символами Советского Союза.

Тем самым дискредитирована символика памятника в Пардаугаве как победы советской армии над фашизмом и памятника павшим на войне - он теперь стал местом, ассоциирующимся с агрессивным государством и символизирующим его.