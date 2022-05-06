Кариньш: Снос памятника в Пардаугаве неизбежен

Политик отметил, что этот памятник по сути прославляет оккупацию Латвии, поэтому для него нет места в независимом государстве, сообщает агентство LETA.

"Кажется, настал тот момент, когда широкая общественность пришла к однозначному мнению, что места этому памятнику нет", - сказал премьер.

Кариньш сообщил, что сейчас депутаты комиссии Сейма по иностранным делам рассматривают этот вопрос, глядя на него с различных аспектов. Премьер-министр выразил уверенность, что депутатам Сейма удастся решить этот вопрос.

Премьер оценил, что и среди русскоязычных жителей Латвии с начала войны в Украине изменилась идея об образе России, в том числе это связано с закрытием российских телеканалов, что вынудило людей "выйти из тени пропаганды". Таким образом, Кариньш считает, что сейчас вопрос памятника не так сильно раскалывает общество, как это было бы ранее - до начала войны.

"Теперь все черное или белое. Если кто-то поддерживает Россию, значит, поддерживает убийства, изнасилования мирных жителей в Украине. Если не поддерживает, значит, поддерживает ценности свободы и демократии.

Можно сказать что этот осколок оккупации - своего рода напоминание о том, чему в нашей стране больше нет места", - отметил премьер-министр.

Напомним, в последнее время в связи с вторжением России в Украину актуализировался вопрос о памятнике в рижском парке Победу и возможностях его демонтировать.