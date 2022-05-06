Кариньш: Снос памятника в Пардаугаве неизбежен
Неизбежно, что памятник в парке Победы будет снесен, остается решить, когда и каким образом, заявил в пятницу в интервью TV24 премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Неизбежно, что памятник в парке Победы будет снесен, остается решить, когда и каким образом, заявил в пятницу в интервью TV24 премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Политик отметил, что этот памятник по сути прославляет оккупацию Латвии, поэтому для него нет места в независимом государстве, сообщает агентство LETA.
Кариньш сообщил, что сейчас депутаты комиссии Сейма по иностранным делам рассматривают этот вопрос, глядя на него с различных аспектов. Премьер-министр выразил уверенность, что депутатам Сейма удастся решить этот вопрос.
Премьер оценил, что и среди русскоязычных жителей Латвии с начала войны в Украине изменилась идея об образе России, в том числе это связано с закрытием российских телеканалов, что вынудило людей "выйти из тени пропаганды". Таким образом, Кариньш считает, что сейчас вопрос памятника не так сильно раскалывает общество, как это было бы ранее - до начала войны.
"Теперь все черное или белое. Если кто-то поддерживает Россию, значит, поддерживает убийства, изнасилования мирных жителей в Украине. Если не поддерживает, значит, поддерживает ценности свободы и демократии.
Напомним, в последнее время в связи с вторжением России в Украину актуализировался вопрос о памятнике в рижском парке Победу и возможностях его демонтировать.
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