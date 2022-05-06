Российские власти лгут родственникам погибших моряков с крейсера "Москва"

Такое письмо получил Дмитрий Шкребц, сын которого Егор проходил срочную военную службу и служил на крейсере "Москва". Егор до сих пор официально числится пропавшим без вести после затопления корабля.

Вот такое получают родственники моряков, попавших на затонувшем крейсере «Москва». Гибель корабля повлекло «чрезвычайное происшествие», а сам человек счается «безвестно отсутствующим». Путину плевать на и на жизни, и на смерти pic.twitter.com/hvOAUBZy9D — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) May 6, 2022

Дмитрий Шкребец разместил в социальных сетях фотографию письма, полученного из прокуратуры. Независимого подтверждения подлинности письма пока нет, сообщает "Медуза".

В письме говорится, что моряк Егор Шкребец "пропал без вести".

"Поисковые мероприятия положительного результата не принесли, в настоящее время местонахождение вашего сына не установлено", - говорится в документе.

Крейсер "Москва" затонул 13 апреля. Украина заявила, что в корабль попали две украинские противокорабельные ракеты "Нептун". Эту информацию также подтвердили в США. Россия это опровергла, признав лишь, что на борту вспыхнул пожар.

Россия официально признала, что на крейсере погиб один военнослужащий. Еще 27 бесследно исчезли, но все остальные были спасены. На борту находилось около 500 человек.

Ранее Украина сообщала, что крейсер "Москва" принял участие в боевой операции у острова Змеиный.

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