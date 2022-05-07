Мария Машкова: "Я хочу, чтобы люди верили людям, очевидцам событий"

Напомним, некоторое время назад отец Марии попросил ее вместе с детьми вернуться домой из США, где она живет уже несколько лет. Он призвал дочь быть "хорошей россиянкой". Но актриса не поддержала позицию своего отца.

"Я не согласна папой. То, что он сейчас поддерживает, это подлость", - считает Машкова.

Общий язык с отцом она так и не нашла. Они говорили друг с другом, задавали друг другу вопросы, но так друг друга и не поняли: "Но последнее, что я от него услышала: "Маша, я тебя люблю".

Напомним, что Владимиру Машкову запрещен въезд в Латвию.

Мария Машкова ФОТО: Кадр из видео

Больше всего Марию расстроила реакция ее любимой бабушки, а дядя назвал ее предательницей: "Она меня знает, знает, как я живу. Но при всем при этом в какой-то момент она мне стала отвечать на английском. Попробовала сказать: Yes, I am, видимо, чтобы намекнуть, что я агент".

О своем отношении к происходящему в Украине и разногласиях с отцом актриса ранее рассказала в интервью CNN. В США, в России и в Украине люди по-разному отнеслись к ее словам. Некоторые американцы увидели сравнение с противостоянием республиканцев и демократов. Жители Украины поблагодарили актрису за ее позицию, а в России Машу стали называть "предательницей".

"Я верю людям, которые там находятся, а не нашему правительству и не нашему телевидению, и даже не американскому телевидению. Я хочу, чтобы люди верили людям, очевидцам событий", - подчеркнула она.

Машкова была расстроена многими комментариями и тем, что люди не верят даже близким, тем, кто находится в Украине, а верят пропаганде. Они говорят о патриотизме и вере президенту РФ, а не своим родным в Украине.

Мария Машкова ФОТО: Кадр из видео

Супруг Марии, актер и пианист Александр Слободяник, разделяет ее взгляды. Мария Машкова отмечает, что в какой-то момент ощутила себя "зажатой между двух пропаганд". Ее отец Владимир Машков всегда активно поддерживал правительство России, а супруг был на противоположной стороне.

Да, Машкова хотела бы жить в России, но понимает, что может никогда больше не вернуться, хоть и, несмотря на политические взгляды и высказывания, ее продолжают приглашать на съемки.

Видео: Интервью с Марией Машковой