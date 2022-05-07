Малкович и Дапкунайте возобновили репетиции в Риге

В театре "Дайлес" возобновляются репетиции спектакля "В одиночестве хлопковых полей", роля звезда Голливуда, актер Джон Малкович и выдающаяся литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Один из ярчайших российских режиссеров, работающих ныне в Европе, известный театральный и оперный режиссер Тимофей Кулабин, остановился на творчестве выдающегося французского драматурга второй половины ХХ века Бернара-Мари Кольтеса.

Бернар-Мари Кольтес (1948, Мец -1989, Париж) - автор полутора десятков пьес, самые известные из которых - такие как "Ночь на пороге лесов", "Битва негра с собаками", "Западная пристань", "В одиночестве хлопковых полей" и "Роберто Зукко" - переведены почти на сорок языков и вошли в репертуар театров по всему миру. К творчеству Кольтеса неоднократно обращались крупнейшие европейские режиссеры, среди которых - Патрис Шеро, Петер Штайн, Кшиштоф Варликовский, Михаэль Тальхаймер, Кама Гинкас, Луис Паскуаль и другие.

"В 2022 году к теме запретного, негласного и непреодолимого влечения нужно обращаться по-другому. Мы создаем шоу о тайной похоти, которая наказуема и криминализирована в любом обществе", - сказал режиссер.

Премьера "В одиночестве хлопковых полей" состоится 28 мая, после спектакли пройдут 29, 30 и 31 мая.

Поскольку ограничения вместимости зрительных залов, введенные в связи с пандемией Covid-19, были сняты, зрители теперь имеют доступ к некоторым билетам в местах, которые ранее были заблокированы.

Начальный этап перформанса в январе был софинансирован тогдашним партнером театра "Дайлес" и инициатором проекта Международным фондом поддержки современного искусства "Территория". Соглашение с фондом было расторгнуто сразу после начала военных действий РФ в Украине. Теперь завершающий этап производства будет обеспечиваться за счет собственных доходов, а также благодаря поддержке инновационного партнера театра LMT.

Постановка пройдет на английском языке с латышскими субтитрами.