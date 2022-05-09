Пн, 9.05.2022
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Рута Велика, руководитель рабочей группы по приему украинцев

Вирус папилломы человека. Планируется оплачивать вакцинацию и мальчикам

Дети бегут в школе. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Во вторник, 10 мая, правительство рассмотрит вопрос о финансируемой государством вакцинации против вируса папилломы человека, вызывающего рак, для мальчиков 13-14-лет, что обеспечит гендерно-нейтральный подход к вакцинации.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) является одним из самых распространенных вирусов, передающихся половым путем, и вызывает трудноизлечимую инфекцию, которая может вызывать несколько типов рака, независимо от пола.

Вакцинация против вируса папилломы человека рекомендована и введена во многих странах для защиты от ВПЧ-инфекции. В Латвии прививка оплачивается для девочек с 12 лет, а с этого года - и для 12-летних мальчиков.

Вакцина Gardasil 9, используемая в Латвии, может вводиться детям до 14 лет по схеме из двух прививок.

Поправки предусматривают обеспечение охвата вакцинацией до 20%, и в 2022 году закуплено 12 355 доз вакцины для мальчиков.

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