Фото ⟩ Открытие "Евровидения-2022": у европейских СМИ небывалый интерес к Латвии

Представители Латвии, группа Citi Zēni, также блистали на бирюзовой ковровой дорожке. Но на этот раз яркие парни выбрали минимализм.

Латвийская делегация вышла на бирюзовый ковер примерно в 17:00 по латвийскому времени, после чего последовало несколько часов интервью для европейских СМИ. Всего на церемонии открытия присутствовало 40 делегаций.

Глава латвийской делегации Гунтарс Гулбиньш высоко оценил церемонию открытия: "Впервые латвийской делегации было уделено столько внимания. Группа Citi Zēni давала интервью четыре часа, и добиться такого интереса СМИ во время репетиций или за кулисами не представляется возможным. Как известно, попадание в СМИ других стран может сыграть нам на руку в голосовании, поэтому этот день был особенно важен для Латвии в контексте полуфинала во вторник".

Солист группы Янис Петерсонс: "Эта церемония - не просто грандиозная вечеринка в красивых костюмах, это прекрасная возможность, которую можно использовать по полной программе, и мы рады, что сделали это. Интервью на английском языке, беседы с журналистами, исполнение песен с другими участниками - это то, что мы умеем и делаем с большим удовольствием, и видно, что зарубежные СМИ это ценят".

Хотя участники были без масок, на шоу соблюдаются правила эпидемиологической безопасности и в некоторых местах используют маски, а также проводят тесты на Covid-19 каждые 72 часа. Известно, что положительный случай Covid-19 был обнаружен в португальской делегации, что требует крайней осторожности.