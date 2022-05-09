В нескольких местах Риги запускают фейерверки, несмотря на запрет

Одно применение пиротехники было замечено около 22:00 в Тейке, несколько других - в Вецмилгрависе. Государственная полиция сообщила в социальных сетях, что вечером в нескольких местах Риги были запущены фейерверки.

Полиция расценивает запуск салютов в день траура "как вопиющее невежество и неуважение к Украине". Полиция сообщает, что они также переориентировали некоторые силы в районах.

Правоохранители напоминают, что 9 и 10 мая в Латвии действует запрет на использование пиротехники, за нарушение которого на физическое лицо налагается штраф до 350 евро, а на юридическое – до 1400 евро. "В этом случае наказание будет самым суровым", - обещают в полиции.

В Латвии 9 мая этого года - день памяти жертв Украины, а в России, как обычно, отмечают победу Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне.