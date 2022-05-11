"Дело вкуса": Citi Zēni дали первый комментарий после выступления на "Евровидении"
Во вторник, 10 мая, определились первые 10 финалистов конкурса "Евровидение", но, к сожалению, среди них не оказалось представителей Латвии, группы Citi Zēni.
Во вторник, 10 мая, определились первые 10 финалистов конкурса "Евровидение", но, к сожалению, среди них не оказалось представителей Латвии, группы Citi Zēni.
После объявления результатов группа на своей официальной странице в Twitter поблагодарила за поддержку и отметила, что сделала все, что могла.
Утром 11 мая музыканты оставили более подробный ответ.
"Мы горды и опечалены одновременно. Мы гордимся нашей делегацией, вниманием Европы к нам и возможностью представлять лучшую страну в мире. Мы опечалены тем, что сегодня успех был не на нашей стороне. Но, к сожалению и с тяжелым сердцем следует сказать - так легко Европа от Citi Zēni не избавится. Мы никогда раньше так много не работали, и чувствуется, что это было не напрасно.
Каждая крутая мысль, улыбка или твит... Мы до сих пор не можем поверить, что шесть парней из Риги, Елгавы, Ауце, Улброки и Адажи получили возможность представлять Латвию на "Евровидении". Мы хотели подарить вам шесть минут чистой радости, а получили три, что совсем неплохо. Для тех, у кого есть более жесткие слова, мы попросим вас сделать это завтра.
После этого мы готовы включиться в любую дискуссию, так как убеждены, что с нашей стороны ошибок не было. Все дело во вкусе", - говорится в заявлении группы.
Šoreiz vienā tvītā nepietika vietas ❤️🇱🇻 pic.twitter.com/HiLfuPi9bs— Citi Zēni (@citi_zeni) May 11, 2022
Напомним, что на сцене "Евровидения" в первом полуфинале выступили 17 участников.
Галерея: Первый полуфинал конкурса "Евровидение"
Янис Петерсонс, солист группы Citi Zēni, перед выходом на сцену был уверен в предстоящем выступлении. Музыканты отрепетировали все сотни раз и надеялись, что Европа их поймет.
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