"Дело вкуса": Citi Zēni дали первый комментарий после выступления на "Евровидении"

После объявления результатов группа на своей официальной странице в Twitter поблагодарила за поддержку и отметила, что сделала все, что могла.

Утром 11 мая музыканты оставили более подробный ответ.

"Мы горды и опечалены одновременно. Мы гордимся нашей делегацией, вниманием Европы к нам и возможностью представлять лучшую страну в мире. Мы опечалены тем, что сегодня успех был не на нашей стороне. Но, к сожалению и с тяжелым сердцем следует сказать - так легко Европа от Citi Zēni не избавится. Мы никогда раньше так много не работали, и чувствуется, что это было не напрасно.

Не поверите, но после выступления в green room у нас не только выступили слезы, но и началась икота. Мы чувствовали вас рядом.

Каждая крутая мысль, улыбка или твит... Мы до сих пор не можем поверить, что шесть парней из Риги, Елгавы, Ауце, Улброки и Адажи получили возможность представлять Латвию на "Евровидении". Мы хотели подарить вам шесть минут чистой радости, а получили три, что совсем неплохо. Для тех, у кого есть более жесткие слова, мы попросим вас сделать это завтра.

Нам надо день, чтобы прийти в себя.

После этого мы готовы включиться в любую дискуссию, так как убеждены, что с нашей стороны ошибок не было. Все дело во вкусе", - говорится в заявлении группы.

Šoreiz vienā tvītā nepietika vietas ❤️🇱🇻 pic.twitter.com/HiLfuPi9bs — Citi Zēni (@citi_zeni) May 11, 2022

Напомним, что на сцене "Евровидения" в первом полуфинале выступили 17 участников.

По сумме голосования жюри и зрителей в финал вышли 10 стран: Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова, Нидерланды.

Галерея: Первый полуфинал конкурса "Евровидение"

Янис Петерсонс, солист группы Citi Zēni, перед выходом на сцену был уверен в предстоящем выступлении. Музыканты отрепетировали все сотни раз и надеялись, что Европа их поймет.

Второй полуфинал конкурса "Евровидение" пройдет 12 мая, а финал - 14 мая.