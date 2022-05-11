В РФ объявили в розыск участника "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова

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27 апреля Следственный комитет РФ (СК) сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Ровшана Аскерова по статье о реабилитации нацизма. Поводом к преследованию стал пост Аскерова в Facebook о советском маршале Георгии Жукове, в котором, по версии следствия, содержались "заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества".

Ровшан Аскеров дал интервью "Медузе", в котором отверг претензии СК, назвав свой пост лишь "мнением, построенным на фактах". Он добавил, что покинул Россию еще в начале марта из-за начала войны в Украине.