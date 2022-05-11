Высказывания латвийской певицы о войне смутили ведущих и слушателей. Она объяснилась

Patrisha в начале программы радовалась возможности презентовать свою новинку на радио, учитывая происходящее в мире. Девушка призналась, что у нее есть родные и в России, и в Украине, и в Беларуси. Отвечая на вопрос о ситуации в семье, певица не высказала свою позицию четко, добавив, "что она за мир и не хочет занимать какую-то сторону".

Услышанное смутило не только ведущих Яниса Романовскиса и Байбу Сипениеце-Гаваре, но и радиослушателей, которые затем в социальных сетях выразили свое непонимание из-за того, что сказала Patrisha.

После в ответ на давление общественности певица опубликовала в соцсетях свою версию произошедшего.

"Чтобы было ясно и понятно всем - на следующий день после вторжения российской армии в Украину я спела песню на украинском языке в поддержку Украины. Да, на украинском языке. Потому что в моей семье есть украинцы. И я думаю, что это явно подтверждает мою позицию в отношении войны, начатой Путиным в Украине, и я, как и другие музыканты, выступавшие на концерте в Риге в Доме конгрессов, по-прежнему одинаково едина с ними в нашей поддержке Украины и украинской борьбы против оккупантов [...].

Однако мне в интервью задали вопрос, контекст которого предельно прост - "скажите, Patrisha, у вас сложная семейная история, родственники живут в Украине, России и Беларуси, а скажите, что вы об этом думаете...". Именно на этот вопрос я и ответила - я против войны, я против путинского режима, я за мир.

И здесь излишне спрашивать о "стороне". Мои родственники и в России, и в Беларуси тоже против Путина, его войны. Значит ли это, что и я должна быть против них - народа, моих родственников в России и Беларуси, которые, как и я, против этой войны, против насилия, против убийства людей в Украине? [...]

Я не нахожусь ни на одной стороне своей семьи, потому что по сути мы все на одной стороне - моей семьи.