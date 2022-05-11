СГБ подозревает латвийца в сборе средств для российской армии

Ранее служба возбудила 15 уголовных процессов в связи с выражением поддержки агрессии России против Украины и ее народа, а 6 мая начат еще один процесс в связи с подозрением на нарушение статьи Уголовного закона о финансировании вооруженного конфликта.

В настоящее время в рамках данного дела одному лицу присвоен статус подозреваемого, к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В интересах следствия более подробных комментариев СГБ не предоставила.

В рамках упомянутых 16 уголовных процессов в настоящее время 14 лицам присвоен статус подозреваемых, а семь человек имеют статус лиц, против которых начато уголовное производство. Трое подозреваемых помещены под стражу.

Как сообщалось, задержанные - представитель Центра духовного развития и целительства DVS Urantija Айвис Василевскис, основатель и администратор русскоязычной тематической группы "Криминальная Латвия" в социальной сети Facebook Юрий Михайлов и блогер Кирилл Федоров.