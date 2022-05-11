Полиция: подход к прославлению советской власти будет резким и однозначным

Полиция в ночь на среду выступила с заявлением - в целях предотвращения угроз общественной безопасности, возможных провокаций и обострений, защиты жизни, здоровья и имущества глава полиции Арманд Рукс решил закрыть доступ к памятнику и его площади.

Агентство LETA отмечает, что еще до 9 утра площадь была доступна. Полиция тем временем подчеркивает, что по решению Рукса доступ к памятнику и его площади закрыт, включая возложение цветов. Ситуация, когда сегодня несколько человек возложили цветы, недопустима и немедленно была устранена, подчеркнули в полиции.

В настоящее время обеспечение порядка у памятника взяло на себя руководство Управления охраны спецобъектов полиции. Доступ к памятнику "категорически запрещен", на месте находятся сотрудники правоохранительных органов.

"Госполиция подводит черту под произошедшим - подход к правонарушениям, связанным с прославлением советской власти, поддержкой войны и т. д., будет резким и однозначным. Толерантности нет", - заявили в полиции.

В полиции также напомнили, что начата служебная проверка, которая даст оценку действиям стражей порядка 10 мая, когда у памятника собралась группа людей, часть из которых решительно демонстрировала свою поддержку военного агрессора - России. В полиции острая реакция будет и на бездействие некоторых должностных лиц, вплоть до уголовной ответственности и увольнения.

Как сообщалось, 9 мая, несмотря на призывы не посещать памятник, несколько тысяч человек, в том числе представители посольства России, возложили цветы к подножию монумента. Утром во вторник муниципалитет убрал цветы, в том числе с помощью трактора, что вызвало резкую реакцию в социальных сетях. Вечером следующего дня у памятника вновь собралось несколько сотен человек, в том числе и те, кто восхвалял агрессивные действия России.

За организацию несанкционированного собрания у памятника в Пардаугаве Госполиция призовет к ответственности как минимум четырех человек - бывших рижских депутатов Алексея Росликова и Вадима Баранника, а также представителей Русского союза Латвии.

Галереи: Памятник в парке Победы 10 и 11 мая