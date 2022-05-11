Видео ⟩ Утро 11 мая у памятника: группа с тележкой, новые цветы и много полиции

В частности, пунктом 15 статьи 12 Закона о полиции предусмотрено, что сотрудник полиции имеет право временно ограничивать или останавливать движение транспорта или пешеходов по улицам и дорогам, а также вход и выход лиц с определенных мест или объектов, если это необходимо в интересах общественной безопасности, защиты жизни, здоровья и имущества лиц и расследования.

В Госполиции подчеркнули, что такое решение принято с учетом событий в понедельник, 9 мая, и особенно во вторник, 10 мая, способствовавших скоплению людей у объекта оккупационного режима, который самым непосредственным образом связан с оккупацией Латвии после Второй мировой войны и воспринимается в обществе как символ советского режима. Во вторник в парке Победы собрались люди, чьи действия фактически можно рассматривать как прославление советского режима и косвенно прославление современной России.

Доступ к памятнику в парке Победы, в том числе к его площади, уже закрыт, а место происшествия в настоящее время занято силами Государственной полиции и Рижской муниципальной полиции, обеспечивающими общественный порядок и, насколько это возможно, закрывающими доступ к монументу.

Полиция готова к любым сценариям, общественный порядок и безопасность будут обеспечены, заверяют правоохранители.

Что происходило утром? Ситуация вокруг памятника глазами TVNET:

Утром к памятнику пришел мужчина с тележкой. Он хотел убрать цветы.

Ситуация вокруг памятника ФОТО: TVNET

Ситуация вокруг памятника ФОТО: TVNET

Видео: Мужчина с тележкой приехал убирать цветы

На тот момент полиция не препятствовала тем, кто пришел к памятнику возложить цветы, несмотря на публичное сообщение о перекрытии доступа.

Ситуация вокруг памятника ФОТО: TVNET

Видео: Люди пришли возложить цветы. Полиция их пустила

Полиции вокруг памятника стало больше.

Полиция у памятника ФОТО: TVNET

Галерея: Полиция у памятника в парке Победы 11 мая

В свою очередь полиция заявляет, что сегодня утром остановила несколько человек, которые направлялись к памятнику советским воинам в парке Победы, чтобы возложить цветы.

Госполиция подчеркивает, что по распоряжению ее начальника Арманда Рукса подходы к памятнику перекрыты, а ситуация, когда сегодня в течение короткого времени несколько человек возложили цветы, была незамедлительно устранена.

В настоящее время за порядком на площади у памятника следят сотрудники управления по охране специальных объектов. Подходить к памятнику "категорически запрещено", подчеркивает полиция.