​Несмотря на громкие прогнозы, сулящие 9 мая бурное развитие событий вокруг войны в Украине, все прошло на удивление тихо. А тем временем президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, призванный упростить процедуру поставок вооружений в Украину. Как дальше будут развиваться события в многострадальной стране и когда наступит долгожданный мир? Об этом RUS TVNET поговорил с политтехнологом и писателем из Киева Михаилом Шейтельманом.

Сакральная дата

День Победы, как сакральный праздник для россиян, вот уже больше месяца не сходит с уст всевозможных аналитиков и военных экспертов. Солидные западные издания вещали, что к этой важной дате В. В. Путину обязательно нужны весомые победы любой ценой. Писали, что российский президент объявит всеобщую мобилизацию. Некоторые даже пугали обывателей нанесением тактического ядерного удара. Однако ничего этого не произошло.

Писатель из Киева ФОТО: Михаил Шейтельман

"Раздувание того, что 9 мая Россия устроит что-то страшное, это все дело рук ФСБ. Все эти слухи распространяли телеграмм-каналы, близкие к ФСБ РФ: они это делают для того, чтобы оказывать влияние на общественное мнение на Западе. Цель – остановить поставки вооружения Украине, так что пугают чем могут. Есть механизмы отмывания новостей – ФСБ размещает их на инфопомойках, дальше платят деньги, чтобы перепечатывали серые издания, дальше – менее серые, и в конце концов это может попасть и в солидное издание. Но если смотреть, кто же первоначальный источник, он окажется совершенно сомнительным. СМИ любят жареные сенсации, а фээсбэшники этим пользуются. Они и сейчас продолжают раздувать истерию и запугивать. Хотя пугать им на самом деле нечем – армии у них почти не осталось", - отметил в беседе с RUS TVNET Михаил Шейтельман.

Здравствуй, оружие!

Эксперт высоко оценивает подписание президентом США Джоном Байденом закона о ленд-лизе. "Это может значительно ускорить поставки вооружения. До сих пор это было довольно долгой процедурой, с голосованием в конгрессе. После введения ленд-лиза механизм изменяется. Начиная с этого момента президент Байден в одиночку имеет право принять решение поставить любое вооружение, которое посчитает нужным, и сам несет за это ответственность. Никаких ограничений нет. Например, ожидается поставка самолетов F-16. Если раньше для поставки 50 истребителей, которые были на вооружении Польши, вопрос не могли решить на протяжении двух месяцев, то сейчас одним росчерком пера Байдена можно поставить хоть тысячу F-16 Украине".

"Сегодня армия Украины уже сильнее, чем армия России, по многим показателям, но ей пока не хватает огневой мощи. За последние две недели приехали в сумме, вместе с американскими и европейскими, порядка 150 дальнобойных гаубиц. И это более-менее уравновесило с армией РФ. Но самолетов у России пока что еще больше. Танков – плюс-минус одинаково. И у России есть Черноморский флот. США может начать поставлять нормальное противолодочное вооружение и если уж ракетами украинского производства удалось потопить флагман, то, в принципе, уничтожить весь Черноморский флот при помощи ленд-лиза можно в течение нескольких месяцев", - говорит Шейтельман.

Что касается квалифицированных кадров, которым предстоит воевать этой современной техникой, то эксперт отмечает, что с этим все хорошо. Например, профессия летчика достаточно популярна в Украине. К тому же если украинского летчика подбивают на территории Украины, он, в отличие от российского, не попадает после катапультирования в плен, а просто пересаживается на другой самолет и продолжает воевать. Также украинских военных сейчас интенсивно обучают по всем странам НАТО.

Битва за Донбасс

Пару недель назад было анонсировано начало большой битвы за Донбасс, однако, если следить за сводками, заметных подвижек не видно. А буквально на днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главное наступление России на украинские позиции на Донбассе еще не началось: ибо украинские войска держат оборону и не дают оккупантам продвинуться дальше.

"Большое российское наступление состоялось и сейчас подходит к концу – другое дело, что результатов нет: они никуда не смогли продвинуться. Они продвинулись на 20 км в Луганской и Запорожской области и отступили под Харьковом. Если сейчас посмотреть на карту военных действий, то под Харьковом российская группировка скоро будет окружена. И когда захлебнется их наступление, начнется украинское. Мы не знаем точно когда – это военная тайна и зависит от сроков поставки вооружений.

Цели на днях обозначил министр иностранных дел Кулеба в интервью The Financial Times: он заявил, что цели Украины в войне поменялись принципиально. Если два месяца назад Украина стремилась к победе, которой считался бы возврат к позициям 24 февраля 2022 года и компенсация Россией всего нанесенного ущерба, то сейчас победой будет считаться полное освобождение всех территорий, включая Донбасс и Крым, выплата компенсации и выдача всех военных преступников", - прокомментировал ситуацию Михаил Шейтельман.

Отметим, что в ряде СМИ пишут о том, что силам НАТО придется ввести в Украину свои войска: в первую очередь речь идет о Польше. Эксперт уверен, что в этом нет необходимости: "Польша на каком-то этапе предлагала ввести своих миротворцев на правый берег Днепра, но Украина отказалась – потому что надобности в этом нет: украинская армия более боеспособная, чем российская. У России больше техники в целом, но по людям на стороне России сейчас воюет около 100 тыс. человек – половина боеспособной армии уничтожена. Со стороны Украины на момент нападения было 250 тыс., плюс были еще два призыва резервистов. Так что людей хватает, главное – техника, боеприпасы, бензин, экономическая помощь, поскольку Украина захлебнется экономически, если не будет получать поддержку. При прогнозе падения ВВП на 50% просто не выдержит тыл, плюс Россия разрушила инфраструктуру, школы, больницы… Они вывозят зерно, убивают скот – устраивают выжженную землю, как монголо-татары, чтобы туда невозможно было вернуться".

Два сценария

Как дальше будут развиваться события? Как сообщает DW со ссылкой на директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса, президент России Владимир Путин намерен продолжать войну в Украине, поскольку не верит, что может позволить себе потерпеть поражение.

"Армия Путина сейчас сражается со всем цивилизованным миром, и его жалкая по экономике страна противостоит странам, у которых половина мирового ВВП. У него нет никаких шансов, и, естественно, он проиграет", - говорит Шейтельман.

Другое дело, когда это произойдет и в каком состоянии к тому времени окажется экономика стран и целых регионов, прямо или опосредованно втянутых в этот конфликт.

"Это история на много лет. После поражения Россия будет должна более триллиона долларов – это прямой ущерб, который она нанесла Украине. Такую цифру озвучивали месяц назад. Сейчас это, думаю, уже полтора триллиона. Учитывая, что все послевоенное ВВП России будет триллион примерно, если потребовать все это вернуть за 5 лет, у них будет тотальная нищета и голод. Сейчас Путин будет бросать в бой все, что у него есть – из старых запасов. Потому что танковые и ракетные заводы у него стоят: им не из чего производить, у них нет никаких чипов, ничего. Солдат может призвать много – но их всех убьют. Потому что у них нет опыта и они или сразу сдаются, или погибают. Для подготовки солдата нужно как минимум полгода, а не неделя. С украинской же стороны воюют профессионалы: через фронт прошло порядка 800 тысяч человек. Солдатам с российской стороны в среднем 18–20 лет. У украинцев средний возраст – 35–40. Взрослые дядьки воюют с детьми", - отмечает эксперт.

А когда же прекратятся военные действия? Михаил Шейтельман говорит, что де-факто мирные переговоры существуют только на бумаге. "По факту не о чем разговаривать. Военные действия не могут завершиться просто прекращением огня. Если прекратить стрелять, россияне начнут окапываться и строить укрепления. Украина предлагала свои условия в Стамбуле – если Россия немедленно выводит войска на позиции 24 февраля, то Украина готова не стрелять им в спину. Но Россия тогда не согласилась, а сейчас ситуация изменилась.

Сегодня предложение Украины – что Россия уходит со всех оккупированных территорий, включая Донбасс и Крым. Но ясно, что Путин на такое не пойдет".

У эксперта есть два прогноза развития событий. Первый вариант: в течение полугода или больше Украина при помощи западного оружия выбивает россиян со всех оккупированных территорий, включая Крым, и уничтожает Черноморский флот. После этого Путин вряд ли сможет удержаться у власти в России. Потом Россия подпишет капитуляцию, дальше – компенсация, демилитаризация и т. п.

Более мягкий для России сценарий – если они за это время сами смогут сместить Путина. Это может произойти в любой момент. Фактически речь идет о перевороте силами ближайшего окружения: нечто подобное было в 90-е годы, правда, не слишком успешно – когда власть на непродолжительное время взял в дрожащие руки ГКЧП. "Тогда эти люди могут обратиться к Западу и может быть достигнут компромисс: ведь воевать на самом деле никто не хочет. Россия, например, уйдет из Донецка и Луганска, временно сохранив Крым. Дальше – переговоры. У Путина уже нет абсолютной власти в России – многим он уже не управляет".

Правда, при этом сценарии Украине не гарантирована безопасность и через несколько лет война вновь может возобновиться, когда Россия накопит новые силы.