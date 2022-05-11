"Нет шансов, что мы просто сложим лапки": как и зачем на российском ТВ грозят ядерным ударом

Галлямов допустил, что угрозы могут быть направлены и на внутреннего потребителя. В таком случае, по мнению политолога, их цель - подготовить россиян к тому, что Россия не сможет достигнуть своих целей в Украине: "Власти готовят россиян к отсутствию победы. Напуганные перспективой ядерной войны, те должны облегченно выдохнуть, когда будет заключён мир, и не слишком переживать по поводу того, что победить не удалось".

Говоря о возможном применении ядерного оружия, российские пропагандисты пытаются повысить градус агрессивной риторики, но не за счет обсуждения непосредственно боевых действий в Украине, а за счет отвлеченных тем, считает ассоциированный старший научный сотрудник Стокгольмского института проблем исследования мира (SIPRI) Петр Топычканов.

"В этом контексте комментаторы, журналисты и политики чувствуют себя свободными в бряцании ядерным оружием, потому что здесь они, с одной стороны, ни в чем не нарушают российские законы, а с другой стороны, показывают зрителям, что Россия может идти до победного конца - "мы за ценой не постоим". А третье - они поддерживают этот высокий градус агрессии и ожесточения, который необходим - не знаю, для каких целей - российскому телевидению", - сказал Топычканов Би-би-си.

Политолог Евгений Рощин также считает, что цель обсуждения на российском телевидении возможного ядерного удара - "поддержание определенного градуса эмоционального разогрева аудитории как сторонников, так и противников "спецоперации".

"Одним это помогает мобилизоваться, сплачиваться вокруг лидера и просто не терять интереса к происходящему. Других такие разговоры вводят в состояние шока и паники. Причем это касается как аудитории внутри страны, так и за ее пределами", - сказал Рощин Би-би-си.

"И если предположить, что пропагандистам удается создать такую атмосферу, - продолжил он. - то на ее фоне любое решение, независимо от его содержания, по завершении военных действий будет легче продать как несогласной аудитории внутри, так и за ее пределами".

Если следовать тексту российской ядерной доктрины, то у России сейчас нет причин прибегать к ядерному оружию в Украине, считает Топычканов. "В то же время начало боевых действий в Украине и ухудшение отношений России со странами Запада создает предпосылки к тому, что ядерная угроза растет", - отметил он.

При этом, как считает Рощин, сам факт обсуждения использования ядерного оружия указывает на степень безумия, которая охватила российские пропагандистские СМИ, но, по его мнению, "и государственная пропаганда, и те, кто задает ей пределы возможного в обсуждениях", понимают все реальные последствия применения ядерного оружия.

"Во-первых, использование даже тактического ядерного оружия может достаточно быстро привести к такой эскалации, с которой неизбежно наступает конец света. Для нас точно. Во-вторых, использование ядерного оружия предполагает уничтожение как ни в чем неповинного населения Украины, так и, вполне вероятно, населения ближайших регионов России, куда ветра принесут радиоактивное облако.