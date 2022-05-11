Видео ⟩ Григорий Лепс приехал в Донбасс

В ролике Григорий Лепс рассказал, что собирается своим концертом отвлечь людей от тяжелых будней. Он планирует выступить и посетить раненых в госпитале.

По данным "Донецкого агентства новостей", он выступит в Донецке с концертом вместе с Ларисой Долиной и Дмитрием Дюжевым.

Ранее Григорий Лепс заявлял подписчикам, что готов отправиться в Украину и выступить перед военнослужащими.

Напомним, въезд в Латвию Григорию Лепсу был запрещен в ноябре 2019 года.

9 мая министр иностранных дел Эдгар Ринкевич на основании 2-й части 61-й статьи Закона об иммиграции принял решение о включении в список нежелательных для Латвийской Республики лиц граждан России Филиппа Киркорова, Владимира Винокура, Евгения Петросяна и Ирины Винер-Усмановой, установив для них запрет на въезд в Латвию на неопределенное время.

Ранее в список нежелательных лиц уже были включены: Никита Михалков, Владимир Машков, Тина Канделаки, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Артем Жога, Виктор Поляков, Виталий Локтев, Александр Ерохин, Сергей Перегуда, Василий Герелло, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Павел Сучков, Алексей Кантур, Сергей Полунин, Виктория Цыганова и Станислав Михайлов, Николай Басков, Олег Газманов, Валерия, Дмитрий Певцов, Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин.