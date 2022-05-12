Президент и премьер-министр Финляндии высказались за вступление страны в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин выступили с совместным заявлением о вступлении в НАТО, сообщает Русская служба ВВС.
Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин выступили с совместным заявлением о вступлении в НАТО, сообщает Русская служба ВВС.
"Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее в НАТО обещали рассмотреть заявку Финляндии в ускоренном режиме.
Общая граница Финляндии и России составляет более тысячи километров. Финляндия имеет нейтральный статус.
"Мы не можем оставаться беззащитными перед Россией, которая не соблюдает международные законы", - заявляла премьер-министр Санна Марин в интервью японским СМИ.
Как сообщает BNS, в среду президент Эстонии Алар Карис сказал на прошедшей в среду в Хельсинки встрече с президентом Финляндии Саули Нийнисте, что Эстония поддерживает потенциальное вступление Финляндии и Швеции в НАТО, потому что это существенно усилит безопасность в регионе Балтийского моря.
"Вступление Финляндии и Швеции в НАТО стало бы значительным вкладом в безопасность региона Балтийского моря, - сказал Карис.
По оценке Кариса, у России нет ресурсов для значительной демонстрации военной силы в регионе в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, но он назвал возможными кибер- или гибридные операции. "Эстония стоит рядом с Финляндией и поддерживает ее политически и практически", - сказал Карис.
Обсуждая обстановку в сфере европейской безопасности, Карис сказал, что важнее всего как завершение войны победой Украины, так и энергетическая независимость и безопасность европейских стран. "Сейчас важно поддерживать Украину и продолжать оказывать давление на Россию с помощью санкций, - сказал Карис. - Согласованные в ЕС экономические санкции невозможно смягчить, прежде чем будет компенсирован военный ущерб".
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