Президент и премьер-министр Финляндии высказались за вступление страны в НАТО

"Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее в НАТО обещали рассмотреть заявку Финляндии в ускоренном режиме.

Сначала страна получает статус кандидата, а затем парламенте всех 30 государств-членов НАТО должны одобрить принятие нового члена.

Общая граница Финляндии и России составляет более тысячи километров. Финляндия имеет нейтральный статус.

"Мы не можем оставаться беззащитными перед Россией, которая не соблюдает международные законы", - заявляла премьер-министр Санна Марин в интервью японским СМИ.

Как сообщает BNS, в среду президент Эстонии Алар Карис сказал на прошедшей в среду в Хельсинки встрече с президентом Финляндии Саули Нийнисте, что Эстония поддерживает потенциальное вступление Финляндии и Швеции в НАТО, потому что это существенно усилит безопасность в регионе Балтийского моря.

"Вступление Финляндии и Швеции в НАТО стало бы значительным вкладом в безопасность региона Балтийского моря, - сказал Карис.

- Это существенным образом отразилось бы на оборонном сотрудничестве Северных и Балтийских стран, а также на действиях НАТО в нашем регионе".

По оценке Кариса, у России нет ресурсов для значительной демонстрации военной силы в регионе в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, но он назвал возможными кибер- или гибридные операции. "Эстония стоит рядом с Финляндией и поддерживает ее политически и практически", - сказал Карис.

Обсуждая обстановку в сфере европейской безопасности, Карис сказал, что важнее всего как завершение войны победой Украины, так и энергетическая независимость и безопасность европейских стран. "Сейчас важно поддерживать Украину и продолжать оказывать давление на Россию с помощью санкций, - сказал Карис. - Согласованные в ЕС экономические санкции невозможно смягчить, прежде чем будет компенсирован военный ущерб".