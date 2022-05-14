"Это не Латвия особенная, это Рейрс ошибается". Экономист о снижении НДС

Надо ли снижать НДС в Латвии. Аргументы "за" и "против"

Экономист указал, что он считает политику поддержания высокой ставки НДС ошибочной:

"[Министр финансов Янис] Рейрс ошибается, это ошибка. Это не ошибка Латвии. Это не Латвия так отличается от Литвы или Польши. Это конкретная партия, конкретный человек, с именем и фамилией.

Это его ответственность и его финансовая политика. Он считает, что нужно затянуть пояса, нужно пройти этот путь. У него есть свои аргументы, но я считаю, что это ошибка".

По мнению Сергея Губина, необходимо, наоборот, уменьшить ставку НДС, что помогло бы латвийским предприятиям: "Надо прямо сейчас уменьшать НДС, временно, может быть на год. Сделать специальные ставки для тех продуктов или сервисов, которые подвержены этому кризису".

При этом экономист допускает, что у министра финансов могут быть свои аргументы за сохранение ставки: "В голову к человеку не залезть, но с точки зрения теоретической экономики:

Во-первых, если мы держим ставку НДС на таком высоком уровне, то бюджет государства пополняется в достаточном количестве, то есть не нужны дополнительные кредиты, чтобы государству финансировать свои обязательства.

Во-вторых, в бюджете и так много трат. В связи с ковидом, с увеличением затрат на оборонный бюджет. Рейрс считает, что НДС хороший источник дохода для государства", - говорит Сергей Губин.

В свою очередь, эксперт приводит свои доводы за снижение ставки НДС. Он указывает на один нюанс, который позволяет снизить ставку и не потерять доходы бюджета: "При увеличении цен растет и НДС, просто технически так получается. Например, при цене товара в 1 евро, НДС составляет 21 цент. Если цена продукта 2 евро, то НДС составит в два раза больше. Если цена растет в любом случае, то при небольшом уменьшении НДС, вполне возможно, что пополняемость бюджета останется примерно на том же уровне".

Кроме того, он напоминает азбучные истины и указывает правительству, что во время кризиса бизнес нуждается в поддержке: "Пострадавшие отрасли надо поддерживать, это азбучные вещи. При кризисе нормально или дать денег, или понизить налоги, или помочь каким-либо другим образом".

Сергей Губин закончил тем, что еще раз подчеркнул - без снижения ставки, не добиться снижения уровня цен. Ключевым в этом вопросе является снижение налога на топливо: "Уменьшить НДС на топливо. И надо было убрать биологическую добавку быстрее. Все остальные меры это уже отраслевые".