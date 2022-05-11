Пт, 13.05.2022
Армия Путина сражается со всем цивилизованным миром, и его жалкая по экономике страна противостоит тем, у которых половина мирового ВВП. У него нет шансов Михаил Шейтельман, политтехнолог
Михаил Шейтельман, политтехнолог

Кто вам платит? ⟩ Все разговоры теперь только о памятнике. А думать надо об экономике

Когда официальные лица Латвии один вслед за другим заговорили о необходимости демонтажа памятника в Пардаугаве, типичная реакция в русскоязычной среде была "Что вы носитесь с этим памятником, вы думайте, чем топить будем, чем заплатим за новый отопительный сезон, что будем есть и сколько за это заплатим?". Жители призывали власти не переключать внимание от по-настоящему важных проблем. Кажется, один маленький трактор 10 мая заставил всех говорить только о памятнике с еще большей силой. А как же экономика? О ней и говорим в эфире "Кто вам платит?". 

Гости эфира:

  • Янис Гаигалс - председатель правления Латвийской объединенной ассоциации птицеводства;
  • Сергей Губин - экономист;
  • Иван Докицан - директор по развитию в Mogotel.

В эфире прозвучало:

  • 00:00 О цветах и тракторах. Обсуждаем 9 и 10 мая в Риге;
  • 15:33 "Будет катастрофа": ассоциация птицеводства о лавине банкротств, если правительство не поможет;
  • 30:31 "Рейрс ошибается". Экономист Сергей Губин о необходимом снижении НДС в Латвии;
  • 50:07 Туристическая отрасль не умерла? Директор по развитию сети Mogotel Иван Докицан о ситуации.

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