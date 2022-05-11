Кто вам платит? ⟩ Все разговоры теперь только о памятнике. А думать надо об экономике

Когда официальные лица Латвии один вслед за другим заговорили о необходимости демонтажа памятника в Пардаугаве, типичная реакция в русскоязычной среде была "Что вы носитесь с этим памятником, вы думайте, чем топить будем, чем заплатим за новый отопительный сезон, что будем есть и сколько за это заплатим?". Жители призывали власти не переключать внимание от по-настоящему важных проблем. Кажется, один маленький трактор 10 мая заставил всех говорить только о памятнике с еще большей силой. А как же экономика? О ней и говорим в эфире "Кто вам платит?".