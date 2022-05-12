Кирилл Серебренников снимает фильм о писателе Эдуарде Лимонове. Его сыграет Бен Уишоу

Первые кадры картины режиссер покажет публике на предстоящем Каннском кинофестивале 17 мая.

Фильм Limonov, the Ballad of Eddie ("Лимонов, баллада об Эдичке") находится на стадии съемок. Режиссер рассказал Variety, что

половина фильма была снята в Москве, но после начала войны в Украине продолжать снимать картину будут в Европе.

Конкретная страна не называется.

Главную роль в фильме сыграет британский актер Бен Уишоу, который снимался в таких фильмах, как "Парфюмер" и "Облачный атлас". Жену Лимонова, Елену Щапову, сыграет Виктория Мирошниченко, известная по фильму "Дылда" Кантемира Балагова. Авторы сценария - польский режиссер и сценарист, обладатель "Оскара" Павел Павликовский ("Ида", "Холодная война") и режиссер и сценарист Бен Хопкинс.

В основу картины Серебренникова легла книга "Лимонов" Эмманюэля Каррера. Сюжет описывает жизнь писателя в Харькове, Нью-Йорке, Париже и Москве, действие охватывает события с детства Лимонова до 2004 года.

Предполагается, что премьера фильма состоится в 2023 году на одном из кинофестивалей.