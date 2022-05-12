В Риге состоится Stand Up Лидии, которая переехала из Африки в Латвию

Одной из самых ярких представительниц рижской стендап-сцены последних лет стала Lydia Oyeniyi (или просто Лидия) - талантливая девушка из Нигерии, переехавшая жить и работать в Латвию и каждый день сталкивающаяся с непривычными для себя местными реалиями.

Как она сама говорит: "Непросто приспособить свой круглогодично летний темперамент к местному образу жизни в реалиях четырех очень разных сезонов года".

Юмор Лидии другие комики характеризуют как "острый и неожиданный, с нестандартным взглядом на привычные латвийцам вещи".

За свою 6-летнюю карьеру на латвийской сцене Лидия уже приняла участие в десятках отчетных концертов и шоу в Латвии, Литве и Эстонии, а также "открывала" выступления таких юмористических тяжеловесов, как Янис Скутелис.

13 мая в рижском кинотеатре K-suns состоится большой сольный концерт Лидии под названием Good deeds ("Хорошие дела"). Концерт пройдет на английском языке. В этом выступлении Лидия объединила свой лучший материал за последние несколько лет выступлений. Также на разогреве в начале мероприятия выступит секретный гость, которого выбрала лично Лидия.

Билеты на мероприятие можно приобрести здесь.