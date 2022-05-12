Литва отзывает из России посла

Это намечено в зарегистрированном в четверг, 12 мая, проекте постановления правительства. Он должен перестать выполнять обязанности с 1 июня.

Правительство также намерено с 7 июня ликвидировать генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге. Москва закрыла его после решения Литвы выслать главу посольства России в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генконсульства России в Клайпеде.

В начале апреля литовское правительство в ответ на убийства в пригороде Киева Буче приняло решение о понижении дипломатического представительства между Литвой и Россией до поверенных в делах и предписало послу этой страны покинуть Литву.

Также было принято решение о закрытии российского консульства в Клайпеде.

Литва стала первой страной, отказалавшейся от российского газа. Позднее газ перестал поступать в Латвию и Эстонию. Германия позднее объявила, что вышлет 40 российских дипломатов.