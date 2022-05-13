Собчак сообщила о закрытии "Вечернего Урганта". Первый канал это опроверг
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила о закрытии программы "Вечерний Ургант". Об этом она написала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила о закрытии программы "Вечерний Ургант". Об этом она написала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".
Telegram-канал "ЧТД" подтвердил информацию Ксении Собчак и опубликовал фотографии, на которых, по словам источника, разбирают декорации передачи. Подобного не происходило ни разу за 10 лет существования шоу.
Фото сделаны не в студии программы, а в транспортном коридоре, говорит источник РБК. В пресс-службе Первого канала опровергли закрытие программы, заметив, что это "собачья чушь". РБК со ссылкой на очевидцев сообщает, что Ивана Урганта накануне заметили на заправке в Финляндии, на трассе Хельсинки - Хамина.
Напомним, программа "Вечерний Ургант" не выходит в эфир с конца февраля. По официальным данным, передача отсутствует в эфире в связи с изменением сетки вещания из-за общественно-политических событий.
Иван Ургант не комментировал закрытие шоу, однако в честь 10-летнего юбилея программы, который совпал с его днем рождения, он опубликовал в Instagram публикацию с поздравлением.
Ранее СМИ сообщили, что Иван Ургант уехал из РФ после того, как он высказался против военного вторжения России на территорию Украины. Позже в Сети появились слухи, что он распродает недвижимость в России, а также информация о концертном туре по Европе. Сам ведущий эти слухи опроверг.
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