Собчак сообщила о закрытии "Вечернего Урганта". Первый канал это опроверг

"Урганта закрыли. Очень жаль. Была лучшая программа на ТВ. Ваня - люблю, и лучи поддержки", - написала она.

Telegram-канал "ЧТД" подтвердил информацию Ксении Собчак и опубликовал фотографии, на которых, по словам источника, разбирают декорации передачи. Подобного не происходило ни разу за 10 лет существования шоу.

Фото сделаны не в студии программы, а в транспортном коридоре, говорит источник РБК. В пресс-службе Первого канала опровергли закрытие программы, заметив, что это "собачья чушь". РБК со ссылкой на очевидцев сообщает, что Ивана Урганта накануне заметили на заправке в Финляндии, на трассе Хельсинки - Хамина.

Напомним, программа "Вечерний Ургант" не выходит в эфир с конца февраля. По официальным данным, передача отсутствует в эфире в связи с изменением сетки вещания из-за общественно-политических событий.

Иван Ургант не комментировал закрытие шоу, однако в честь 10-летнего юбилея программы, который совпал с его днем рождения, он опубликовал в Instagram публикацию с поздравлением.

Ранее СМИ сообщили, что Иван Ургант уехал из РФ после того, как он высказался против военного вторжения России на территорию Украины. Позже в Сети появились слухи, что он распродает недвижимость в России, а также информация о концертном туре по Европе. Сам ведущий эти слухи опроверг.