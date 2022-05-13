Суд также не разрешил РСЛ провести митинг на Ратушной площади

Депутат Рижской думы от РСЛ Инна Дьери обратилась в суд с заявлением относительно аморальных действий правительства по уничтожению традиций, памятников и родного языка.

В суде оспариволась решение думы о запрете на проведение заявленного мероприятия, в котором указано, что в связи с невозможностью предугадать количество участников мероприятия нет инструментов для предотвращения угрозы общественному порядку и безопасности даже с привлечением особо крупных ресурсов правоохранительных органов или путем установления ограничений на проведение мероприятия. Самоуправление не получило уверенности в том, что организаторы смогут обеспечить соблюдение установленных законом обязанностей и запретов.

Заслушав участников процесса и ознакомившись с информацией, предоставленной Службой государственной безопасности (СГБ), суд постановил, что в обжалуемом решении угроза общественной безопасности и порядку констатирована обоснованно.

Мотивы решения суда станут известны 3 июня, когда будет оглашен полный приговор. Решение может быть обжаловано в департаменте административных дел Верховного суда в течение месяца со дня обнародования полного текста приговора.

Сопредседатель партии Мирослав Митрофанов ранее сообщил, что митинг состоится только в том случае, если суд разрешит.

Митрофанов пояснил, что отказ в проведении митинга основан на секретном документе СГБ, содержание которого не разглашается.

"До сведения организаторов митинга доведено, что ожидаются провокации, но нас не проинформировали о том, какие именно и кто их планировал организовать", - добавил сопредседатель РСЛ.

РСЛ распространил в социальных сетях призыв сегодня не собираться на митинг. Несмотря на это, на площадь пришли около 200 человек, несколько человек задержаны.