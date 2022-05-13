Зеленский: Макрон предлагал Украине "пойти на уступки в отношении суверенитета"

Журналист напомнил о переговорах, которые проводил Макрон, и спросил, каким может быть выход для России из данной ситуации. Зеленский ответил: "Мы не должны искать выход для России, и господин Макрон зря это делает. У него есть прекрасный опыт, что пока Россия сама не захочет, пока она не посчитает это необходимым, она не будет ничего искать, никакого выхода. Он хотел получить определенные результаты в посредничестве, он их не нашел, и не с нашей стороны, а со стороны России".