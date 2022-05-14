Португалия блокировала продажу принадлежащего Абрамовичу особняка

Статус виллы, находящейся на курорте Кинта-ду-Лагу, был заморожен в земельной книге 25 мая на основе запроса МИд, и таким образом он остается неизменным.

На Абрамовича наложены санкции Великобрbтании и Евросоюза, направленные против российских олигархов, реагируя на вторжение России в Украину.

Как сообщает , бывший владелец футбольного клуба "Челси" начал продажу особняка за 15 дней до вторжения.

Это заметил крупнейший банк Португалии Caixa Geral de Depositos, который и предупредил власти.

В 2021 году Абрамович получил гражданство Португалии. Это стало возможным на основании справки от раввина, свидетельствующей о том, что он - потомок сефардских евреев, изгнанных из Испании и Португалии средневековой инквизицией.

Однако принадлежность Абрамовича к сефардам вызвала большие сомнения, в результате чего прокуратура начала расследование. Раввин, выдавший необходимые документы, был задержан.