Португалия блокировала продажу принадлежащего Абрамовичу особняка
Португалия блокировала продажу принадлежащего российскому олигарху Роману Абрамовичу особняка стоимостью в десять миллионов евро, пишет Publico.
Португалия блокировала продажу принадлежащего российскому олигарху Роману Абрамовичу особняка стоимостью в десять миллионов евро, пишет Publico.
Статус виллы, находящейся на курорте Кинта-ду-Лагу, был заморожен в земельной книге 25 мая на основе запроса МИд, и таким образом он остается неизменным.
На Абрамовича наложены санкции Великобрbтании и Евросоюза, направленные против российских олигархов, реагируя на вторжение России в Украину.
Это заметил крупнейший банк Португалии Caixa Geral de Depositos, который и предупредил власти.
В 2021 году Абрамович получил гражданство Португалии. Это стало возможным на основании справки от раввина, свидетельствующей о том, что он - потомок сефардских евреев, изгнанных из Испании и Португалии средневековой инквизицией.
Однако принадлежность Абрамовича к сефардам вызвала большие сомнения, в результате чего прокуратура начала расследование. Раввин, выдавший необходимые документы, был задержан.
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