"Евровидение-2022": на каком месте оказались Citi Zēni?

В большом финале принимали участие 25 стран: Нидерланды, Армения, Швейцария, Литва, Португалия, Исландия, Украина, Греция, Норвегия, Молдова, Бельгия, Чехия, Азербайджан, Польша, Финляндия, Эстония, Австралия, Швеция, Румыния, Сербия, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания. Латвия была единственной из стран Балтии, которая не квалифицировалась в финал.

По официальным данным "Евровидения", жюри и зрители присудили Латвии 55 баллов в первом полуфинале. Дания получила такое же количество очков, разделив 13/14 место из 17.

Жюри дало Латвии 39 баллов (12 баллов от Португалии, 4 балла от Молдовы, Исландии и Греции, 3 балла от Словении и Болгарии, 2 - от Армении, Швеции и Литвы и 1 балл от Австрии), от зрителей - только 16 очков (10 от Литвы, 5 от Украины и 1 из Нидерландов).

Уже сообщалось, что представители Латвии, группа Citi Zēni, не прошли в финал "Евровидения" с песней Eat Your Salad. Это был пятый раз подряд, когда Латвия не смогла преодолеть полуфинальный барьер.

Видео: Citi Zēni на конкурсе "Евровидение-2022"

После объявления результатов группа на своей официальной странице в Twitter поблагодарила за поддержку и отметила, что сделала все, что могла.

Напомним, что на сцене "Евровидения" в первом полуфинале выступили 17 участников. По сумме голосования жюри и зрителей в финал вышли 10 стран: Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова, Нидерланды.

Победителем международного конкурса "Евровидение" в 2022 году стала группа из Украины Kalush Orchestra с песней Stefania!

Жюри и зрители отдали Украине 631 балл и подарили победу в третий раз!

Великобритания осталась на втором месте (466 баллов), а Испания - на третьем (459).

Галерея: Финал конкурса "Евровидение-2022"