Вынесен приговор мужчине, который пытался поджечь здание Кабмина. В тюрьму он не сядет

Согласно обвинительному заключению, в октябре 2021 года мужчина, разгневанный и недовольный принятыми в то время мерами по сдерживанию распространения Covid-19, попытался поджечь здание Кабмина.

Обвиняемый облил смесью бензина и дизельного топлива входную дверь в здание и пытался зажечь ее зажигалкой, пока полиция не заметила его незаконную деятельность и не задержала его.

Прокурор заключил с ним соглашение о признании вины и наказании, оценив тяжесть, характер, вредность поступка и личность обвиняемого, а также тот факт, что обвиняемый полностью признал свою вину.

Прокурор планировала попросить суд приговорить мужчину к одному году и шести месяцам лишения свободы с испытательным сроком в один год и шесть месяцев. Получив уверенность, что обвиняемый в дальнейшем не будет совершать правонарушений, прокурор признала возможным попросить суд осудить обвиняемого условно, установив пробационный надзор на два года.

Суд Видземского предместья Риги это соглашение утвердил.