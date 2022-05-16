"В Латвию они переезжать не собираются": Пресняков о Пугачевой и Галкине

Он заверил СМИ, что новость о продаже недвижимости - это лишь слухи.

"Нет, я там не живу", - подчеркнул Никита Пресняков.

Он указал, что Алла и Максим не продают замок и никуда не собираются переезжать

"И в Латвию они переезжать не собираются. Все, что пишут в интернете - неправда. Мой вам совет: не верьте всему, что показывают на сомнительных каналах, когда некий голос за кадром озвучивает непроверенную информацию", - цитирует Преснякова StarHit.ru.

Напомним, большой замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина часто фотографируют папарацци. Он величественно возвышается над окружающей деревней. Шестиэтажный особняк из красного кирпича снаружи отделан мрамором. Крышу дворца и башню по периметру украшают литые медные заборчики. Площадь особняка - 3000 квадратных метров.

Строительство началось в начале 2000-х. Известно, что работы велись 7 лет. Сначала жители деревни Грязь понятия не имели, кто именно там будет жить.

Стоит отметить, что слухи о том, что замок у звездной пары могут отобрать, ходят с первого дня их отъезда из России. Была версия о том, что новым владельцем может стать продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. Telegram-канал "Не Малахов" отмечает, что имущество, скорее всего, записано и на Пугачеву, и на малолетних детей артистов.

После начала военных действий РФ на территории Украины Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми улетел в Израиль. Ходят слухи, что в ближайшее время он в Россию не вернется. Кроме того, в своем видеообращении артист признался, что лишился работы (в телепередаче "Сегодня вечером" ему нашли замену) и рекламных контрактов. Его концерты в РФ стали отменять, а потому он решил и отдохнуть, и поработать - выступить с концертной программой в Израиле.

Ранее главный редактор пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян назвала Галкина "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". Ее заявление прозвучало после того, как 23 апреля Максим Галкин раскритиковал правительство РФ и ракетный обстрел Одессы.

Телеведущую осудила латвийская певица Лайма Вайкуле. В защиту Пугачевой и Галкина высказался также Игорь Николаев.

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь ФОТО: кадр из видео/TVNET/ коллаж RUS TVNET