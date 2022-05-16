За три дня в России пытались поджечь здания четырех военкоматов

Baza пишет, что на месте пожара нашли разбитую стеклянную бутылку с куском ткани - предположительно, в здание бросили "коктейль Молотова". В МЧС России сообщили, что погибших и пострадавших нет. Полиция ведет расследование.

В ночь на 14 мая в Рязанской области пытались поджечь дверь и оконную раму военкомата в поселке Пронск (65 километров от города Рязань).

В ночь на 13 мая в Ростовской области неизвестный бросил "коктейль Молотова" в стену военкомата в городе Гуково (120 километров от города Ростов-на-Дону). Той же ночью бутылку с зажигательной смесью бросили в здание военкомата в Омске.

4 мая Русская служба BBC сообщила, что

с начала российского вторжения в Украину по меньшей мере в шести регионах России произошли поджоги зданий военкоматов.

Как пишет Baza, всего с начала войны в России пытались поджечь не меньше 10 военкоматов.