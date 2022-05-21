"Мам, пап, я занимаюсь сексуальным образованием. Есть такое слово "секс", его можно говорить вслух"

Латвийская общественность по многим вопросам разделяется на два лагеря. Кто-то скажет, что это нормально и какие-то страны с таким не сталкиваются, кто-то воспринимает этот вопрос болезненно, но отрицать, что такого явления нет - глупо. Рассмотрим тему, о которой многим говорить стыдно или вовсе не хочется, а кто-то открыто заявляет, что о таком молчать нельзя. Итак, сексобразование!
Для того, чтобы говорить на тему, которая для многих табуирована, нужно разобраться в терминах. И лучше всего это делать с экспертом. Знакомьтесь, активистка из Риги Виктория Ткаченко - организатор и куратор циклов мероприятий SexEd 3.0.
SexEd 3.0 - это цикл мероприятий для подростков и молодежи в Латвии, который уже в третий раз проводит молодежная организация Young Folks LV. Мероприятия проходят как на русском, так и на английском языке, а также в рамках проекта организуется специальная встреча родителей с экспертом, на которой они могут обсудить, как говорить с подростком на "неудобные" темы о сексе.
В современном мире слово "секспросвет" считается довольно советским, чаще используют словосочетание "сексуальное образование", потому что это больше про образованность и меньше про просвещение, поясняет Виктория. Считать, что под термином "сексуальное образование" подразумевается сексуальный опыт - ошибочно. Данное понятие затрагивает более широкий спектр тем, например:
принятие себя и своего тела;
личные границы;
пубертатный период и развитие твоего тела;
построение отношений, доверие и коммуникация.
И только после этого стоит говорить о романтических отношениях, которые приводят у сексуальному опыту.
В данном контексте затрагиваются темы:
согласия (ведь сексуальный опыт начинается именно с согласия, все остальное - это насилие); контрацепции/экстренной контрацепции (как действовать и поступать в таких ситуациях);
удовольствия;
кибербезопасности (сейчас довольно распространены nudes - фотографии интимного характера, от англ. "голые, обнаженные". - Прим. ред.);
разговора с родителями о сексе/разговора с партнером о сексе;
зависимости от порнографии.
Зачем это молодежи в Латвии?
Виктория убеждена, что эта тема очень актуальна для Латвии. Прямо сейчас в латвийском обществе происходит большой раскол в связи с так называемой поправкой о нравственности (подробнее об этом мы поговорим в следующих статьях).
Если коротко, семь лет назад Сейм поддержал "поправку о нравственности" в Законе об образовании. Во второй части статьи указано, что образовательное учреждение в процессе обучения и воспитания обязано ограждать обучающегося от тех сведений и методов, которые не соответствуют обеспечению нравственного развития обучающегося. Но что такое нравственность - в поправке не уточняется.
На данный момент единственная организация, которая посещает школы Латвии и говорит на тему сексуального образования, затрагивает лишь немногие темы - аборты, контрацепцию, менструацию (только для девочек) и пубертат. И, по мнению Виктории, они пользуются довольно устарелой информацией.
Вспоминая свои школьные годы, Виктория призналась, что окончила учебное заведение, в котором родители собирали подписи за то, чтобы у детей на уроках здоровья не было сексуального образования.
"На уроках биологии все 12 лет мы проходили это по пестикам и тычинкам, не открывая книги, чтобы посмотреть, как выглядят женские и мужские половые органы.
Я помню, что даже гуглила, как выглядят мужские половые органы, но Google мне не показывал, так как это зацензурено", - поделилась Виктория.
О важности называть вещи своими именами
Табуированность темы - очень опасна. На данный момент Виктория находится в Испании, ее знакомые занимаются активизмом и работают с детьми в детских садах. Они поделились краткой историей. Детей в детском саду попросили нарисовать черепашек, и один мальчик нарисовал мужской половой член. Воспитатели детсада отреагировали на это и спросили: "Почему ты это нарисовал?". На что мальчик ответил: "Потому что мой дядя часто говорит мне, чтобы я подошел и потрогал его "черепашку". Таким образом, воспитатели узнали, что в семье этого мальчика происходит растление ребенка.
"Дети должны знать, что есть границы и что такое согласие как минимум.
Может, не учить их с раннего возраста, что такое половые органы, но важно научить их, что такое твое пространство, а что - чужое", - уверена Виктория.
Более того, важно называть вещи своими именами.
Что говорит статистика?
В Латвии исследований на тему сексуального образования нет. По крайней мере в открытом доступе их найти не удалось. Виктория, изучая эту тему, не нашла цифр по осведомленности ни среди подростков, ни среди родителей. Поэтому очень сложно говорить о каких-то цифрах, настроениях и знаниях, когда даже нет необходимых данных, признает Виктория.
То, о чем говорят и что исследуют чаще - это аборты и контрацепция. Статистика показывает, что около 41% беременностей в Европе являются незапланированными, половина из них заканчивается легальным абортом. Латвия находится примерно посередине этих показателей с тенденцией к "росту".
Cпециалист по общественному здравоохранению и представитель организации Papardes zieds Рита Кублиня в интервью Латвийскому радио 5 заявила, что исследований на тему сексуального образования не хватает и это коррелирует с распространением венерических заболеваний в Латвии. По ее словам, хламидиоз чаще всего распространяется среди молодежи - в 2018 году он был наиболее распространен в возрастной группе 18-29 лет.
Организаторы SexEd провели свой опрос среди родителей подростков для того, чтобы понять, какие темы им трудно открыто обсудить с ребенком, откуда они берут информацию про то, как говорить на неудобные темы, и т. д. Всего в опросе участвовали 18 респондентов. На вопрос "Какие темы для вас "неудобны" в общении с ребенком?" многие отвечали: "Секс", "ЛГБТ", "Разновидности секса", "Отношения с противоположным полом". Однако, когда у них спросили, где они берут информацию для обсуждения таких тем со своим ребенком, ответы разнились. Кто-то отвечал, что это статьи в интернете, кто-то называл конкретных блогеров, но были и те, кто признавался, что источником служат их собственные знания, чутье или интуиция.
Что или кто может изменить настроения в обществе?
Ответ: молодое поколение. Виктория считает, что открытый разговор со своими родителями о сексе может принести перемены. Девушка призналась, что как только она начала поднимать тему о сексе со своими родителями - она заметила прогресс в мышлении. При этом важно не навязывать свою точку зрения и не давить на родителей. Все важно делать с любовью и заботой!
"Мам, пап, я занимаюсь сексуальным образованием. Есть такое слово "секс", его можно говорить вслух", - как-то за обеденным столом сказала Виктория.
Чем старше поколение, тем больше у них своих привычек и ценностей, которые поменять очень сложно или даже невозможно. Говоря о сексуальном образовании, молодые люди могут снять это табу, дестигматизировать эту тему хотя бы в своей семье.
В конце мая в Риге в третий раз пройдет цикл лекций о сексуальном здоровье SexEd 3.0. Главные темы в этом сезоне - кибербезопасность и сексуальность, принятие своего тела, интимное здоровье и психология отношений, а также будет организована встреча с экспертами для родителей и онлайн-дискуссия с активистами. Записаться на лекции можно тут.