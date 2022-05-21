"Мам, пап, я занимаюсь сексуальным образованием. Есть такое слово "секс", его можно говорить вслух"

Виктория Ткаченко на конференции по сексуальному образованию в Швеции ФОТО: Из личного архива

И только после этого стоит говорить о романтических отношениях, которые приводят у сексуальному опыту.

В данном контексте затрагиваются темы:

согласия (ведь сексуальный опыт начинается именно с согласия, все остальное - это насилие); контрацепции/экстренной контрацепции (как действовать и поступать в таких ситуациях);

удовольствия;

кибербезопасности (сейчас довольно распространены nudes - фотографии интимного характера, от англ. "голые, обнаженные". - Прим. ред.);

разговора с родителями о сексе/разговора с партнером о сексе;

зависимости от порнографии.

Зачем это молодежи в Латвии?

Виктория убеждена, что эта тема очень актуальна для Латвии. Прямо сейчас в латвийском обществе происходит большой раскол в связи с так называемой поправкой о нравственности (подробнее об этом мы поговорим в следующих статьях).

Если коротко, семь лет назад Сейм поддержал "поправку о нравственности" в Законе об образовании. Во второй части статьи указано, что образовательное учреждение в процессе обучения и воспитания обязано ограждать обучающегося от тех сведений и методов, которые не соответствуют обеспечению нравственного развития обучающегося. Но что такое нравственность - в поправке не уточняется.

На данный момент единственная организация, которая посещает школы Латвии и говорит на тему сексуального образования, затрагивает лишь немногие темы - аборты, контрацепцию, менструацию (только для девочек) и пубертат. И, по мнению Виктории, они пользуются довольно устарелой информацией.

Вспоминая свои школьные годы, Виктория призналась, что окончила учебное заведение, в котором родители собирали подписи за то, чтобы у детей на уроках здоровья не было сексуального образования.

"На уроках биологии все 12 лет мы проходили это по пестикам и тычинкам, не открывая книги, чтобы посмотреть, как выглядят женские и мужские половые органы.

Я помню, что даже гуглила, как выглядят мужские половые органы, но Google мне не показывал, так как это зацензурено", - поделилась Виктория.

О важности называть вещи своими именами

Табуированность темы - очень опасна. На данный момент Виктория находится в Испании, ее знакомые занимаются активизмом и работают с детьми в детских садах. Они поделились краткой историей. Детей в детском саду попросили нарисовать черепашек, и один мальчик нарисовал мужской половой член. Воспитатели детсада отреагировали на это и спросили: "Почему ты это нарисовал?". На что мальчик ответил: "Потому что мой дядя часто говорит мне, чтобы я подошел и потрогал его "черепашку". Таким образом, воспитатели узнали, что в семье этого мальчика происходит растление ребенка.

"Дети должны знать, что есть границы и что такое согласие как минимум.

Может, не учить их с раннего возраста, что такое половые органы, но важно научить их, что такое твое пространство, а что - чужое", - уверена Виктория.

Более того, важно называть вещи своими именами.

Что говорит статистика?