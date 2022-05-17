За выезд на трассу марафона в Риге пенсионер получил два протокола

Службе, ответственной за осуществление и координацию контртеррористических мероприятий, было сообщено, что рассматриваемый инцидент не связан с террористической угрозой, поскольку у причастного мужчины не было мотива для совершения теракта.

В то же время этот случай демонстрирует важность мер безопасности и показывает, что такие требования для массовых публичных мероприятий нуждаются в дальнейшем развитии.

В настоящее время VDD осуществляет сбор и анализ информации о ходе мероприятия с целью выявления недостатков в обеспечении мер безопасности. В службе также подтвердили, что обсудят ситуацию с организаторами Рижского марафона и дадут рекомендации по дальнейшему предотвращению рисков.

TVNET сообщал, что в последние годы в нескольких странах мира террористы использовали использовали автомобили, на которых врезались в толпу. Один из самых трагических случаев такого рода произошел летом 2016 года во французском курортном городе Ницца, когда в толпу въехал грузовик, в результате чего погибло не менее 84 человек. Водитель грузовика был застрелен.

После этого инцидента латвийское VDD организовало ряд контртеррористических учений.

Что случилось?

Как сообщалось, в воскресенье, 15 мая, на трассу Рижского марафона выехал пожилой мужчина на автомобиле. Он ехал в направлении улицы Экспорта к набережной 11 Ноября и на пересечении с улицей Муйтас проигнорировал дорожный знак "Въезд воспрещен".

Мужчина не отреагировал на приказ Государственной полиции немедленно остановить автомобиль и выехал на марафонскую трассу. По предварительной информации, сотрудник Госполиции и двое охранников поспешили остановить водителя, и примерно через 50 метров машина остановилась. Затем транспортное средство развернули в противоположном направлении и увезли с трассы.

На водителя составлены два протокола об административном правонарушении: один - за несоблюдение дорожного знака "Въезд запрещен", за что наложен штраф в размере 55 евро, другой - за управление транспортным средством с недействительной медицинской справкой, в результате чего мужчина был оштрафован еще на 40 евро, а также у него забрали водительские права.