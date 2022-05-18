Мастер хоррора и соавтор "Рика и Морти" сняли нового "Доктора Стрэнджа". Безумие? Нет, это "Кина - будет!"

Сэм Рэйми - культовый режиссер, и, поверьте, мы не используем это слово впроброс. Он известен в первую очередь двумя трилогиями: "Зловещие мертвецы" (1981-1992) и "Человек-паук" (2002-2007).

Причем третья часть "Паука" получила не самые лучшие отзывы - во многом из-за того, что продюсеры заставили Рэйми использовать слишком много персонажей. А учитывая, что продюсеры Marvel обычно предпочитают работать со сравнительно начинающими режиссерами, было очень много вопросов и опасений - получится ли дуэт.

Любопытен и сценарист: Майкл Уолдрон, начинавший на сериалах "Сообщество" и "Рик и Морти", а затем получивший аж целого Локи для своего собственного сериала. В общем, ему ни к мультивселенным, ни к безумию не привыкать. Но справился ли он с вызовами полнометражного кино?

Кроме того, в этой картине ожидалось большое количество супергероев: доктор Стрэндж, его друг и напарник Вонг, Алая Ведьма Ванда Максимофф, новое дополнение команды - Америка Чавес. И это не считая этих же персонажей в других вселенных и сразу нескольких камео.

Получилось ли у Рэйми сделать из хаоса гармонию или безумие в фильме превысило все допустимые нормы? Получился ли у мастера ужасов первый хоррор в MCU? Что ждет киновселенную Marvel в будущем? Эти и другие вопросы обсудили Артем и Андрей в видеоподкасте "Кина - будет!".